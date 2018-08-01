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    Казахи выстоят в Дании

    «Мидтьюлланн» — «Астана». Прогноз и ставки на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 1 августа

    Лига чемпионов
    Прогноз на «Мидтьюлланн» — «Астана»
    «Астана» — «Мидтьюлланн»
    В среду, 1 августа, в ответном поединке второго отборочного раунда Лиги чемпионов датский «Мидтьюлланн» на своем поле примет казахскую «Астану». Встреча начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Мидтьюлланн» — «Астана».
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    «Мидтьюлланн»

    Чемпиона Дании упустил ничейный результат в Казахстане за считанные секунды до завершения поединка. Ласло Кляйнхайслер сделал дубль в этой встрече за «Астану», за датчан отличился Густав Викхейм. Но гол, забитый на выезде, дает хорошие шансы на выход в следующий раунд розыгрыша.

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    На внутренней арене клуб из Хернинга успел провести только три поединка в этом сезоне. В первом туре на своем поле поделил очки с «Орхусом» (0:0), затем проиграл «Ольборгу» на выезде со счетом 1:2, а в крайнем поединке чемпионата одолел «Эсбьерг» — 3:1.

    Набрав четыре балла подопечные Йесса Торупа расположились на седьмой строке в турнирной таблице, уступая первому месту три очка.

    Датчанам в прошлом сезоне на евроарене удалось отыграться после поражения в один мяч. В третьем раунде отбора Лиги Европы они уступили польской «Арке» со счетом 2:3 на выезде, а дома взяли верх — 2:1 и вышли в следующий раунд турнира.

    «Астана»

    Астанчане одержали уже третью победу подряд в этом розыгрыше Лиги чемпионов. В первом квалификационном раунде они обыграла в двух встречах черногорский клуб «Сутьеска» (1:0 и 2:0).

    Тем самым «Астана» на данный момент продлила свою победную серию до пяти матчей кряду, а безпроигрышную до 11 поединков.

    В чемпионате Казахстана дружина Романа Григорчука после 21 встречи занимает первое место и опережает второй «Кайрат» на шесть очков.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В этом розыгрыше Лиги чемпионов «сине-желтые» уже после минимальной виктории дома, в гостях обыграли оппонента более убедительно.

    Прогноз

    В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам, оценивая их победу в основное время в 2,00.

    На успех «Астаны» предлагают — 3,90, ничья в основное время — 3,40.

    Проход: «Мидтьюлланна» — 2,30, «Астаны» — 1,60.

    Зачастую скандинавские команды лучше выступают на чужих полях. Ведь в этих поединках они играют в любимой своей манере — от обороны. А на своем поле им приходится больше раскрываться, что дает возможность гостям для контратак.

    В этом матче рекомендуем поставить на не проигрыш казахов. 0

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