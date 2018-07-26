«Тобол» — «Пюник». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 26 июля

В четверг, 26 июля, казахский «Тобол» на своем поле примет армянский «Пюник» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Казахстане, начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Тобол» — «Пюник».

«Тобол»

На предыдущей стадии квалификации ЛЕ казахская команда прошла грузинский клуб «Самтредия», обыграв его в двух встречах.

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В первой игре, которая прошла в Грузии, клуб из Костаная добился минимальной победы со счетом 1:0, а в ответной игре одержал более убедительную викторию — 2:0.

Беспроигрышная серия подопечных Владимира Никитенко насчитывает шесть поединков во всех турнирах. В этот период «Тобол» чередовал выигрышные результаты с ничейными.

В чемпионате Казахстана «желто-черные» разместились после 18 поединков на третьей строке, заработав в этих матчах 34 очка, но отставания от первой «Астаны» составляет 16 баллов.

«Пюник»

«Феникс» в первом раунде отбора смог выбить из турнира македонский «Вардар». В домашнем поединке армяне одержали победу со счетом 1:0, а во второй игре, отбиваясь от атак хозяев почти весь матч, в конце поединка два раза смогли поймать их на контратаках — 2:0.

По итогам прошлого чемпионата Армении «Пюник» занял только пятое место среди шести участников, отстав от лидера на 14 очков, но из-за дисквалификации «Ширака» (4 место) получил право сыграть в ЛЕ.

В межсезонье команда Андрея Талалаева провела один контрольный поединок (чемпионат Армении стартует только в начале августа). Клуб из Еревана сыграл вничью с представителем российской ФНЛ «Нижним Новгородом» — 1:1.

С представителями Казахстана «Пюник» встречался только один раз. В сезоне 2014/15 Лиги Европы он в двух матчах проиграл «Астане» (1:4 и 0:2).

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тобола» — 1,69, победа «Пюника» — 5,20, ничья — 3,70.

Казахская команда сильнее своего предстоящего соперника. И на своем поле, как мы считаем, должна одержать победу.

Наш прогноз — победа «Тобола». 0