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    Еще одно «Динамо» для словаков

    ДАК — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 26 июля

    Лига Европы
    Прогноз на ДАК — «Динамо» Минск
    Футболисты ДАКа празднуют гол в ворота тбилисского «Динамо»
    В четверг, 26 июля, в первом поединке второго раунда квалификации Лиги Европы встретятся словацкий ДАК и минское «Динамо». Встреча начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на ДАК — «Динамо» Минск.
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    ДАК

    На первом этапе квалификации клуб из Дунайской-Стреды встречался с тбилисским «Динамо». В домашней игре словаки с грузинами расписали мировую — 1:1.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    А в ответном поединке ДАК одержал победу в драматическом матче. Хозяева вели в счете до 86 минуте, но затем «желто-синие» нашли в себе силы не только сравнять счет, но и вырвать победу на последней минуте игры (2:1).

    В стартовой встрече чемпионата Словакии дружина Микулаша Радваньи одолела на выезде «Подбрезова» со счетом 2:1

    И таким образом, с учетом всех турниров ДАК продлил свою серию без поражений до девяти матчей кряду.

    «Динамо» Минск

    Минский клуб не без проблем смог выйти во второй этап отбора в Лиге Европы. После выездной победы в Ирландии над «Дерри Сити» со счетом 2:0, «бело-синие» на своем поле проиграли — 1:2, и были очень близки выбыть из розыгрыша.

    Этим поражение белорусы прервали свою безпроигрышную серию, которая насчитывала на тот момент девять матчей кряду во всех турнирах.

    Во внутреннем первенстве подопечные Сергея Гуренко расположились на второй строке, с отставанием от первого БАТЭ на семь очков, но они имею один матч в запасе.

    В белорусском первенстве «Динамо» уходило поверженным с поля только один раз (уступило БАТЭ — 0:1 дома). В последних четырех встречах чемпионата они неизменно одерживали победы.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Со словацкой командой минчане пересекались в еврокубках всего лишь один раз. В сезоне 2006/07 в Кубке УЕФА они в двух поединках уступили «Артмедии Петержалка» (1:2 и 2:3).

    Прогноз

    В предстоящей встрече букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам, оценивая их победу коэффициентом в 2,30.

    На победу «Динамо» предлагают — 3,10, ничья — 3,20.

    Словаки на своем поле выступают довольно-таки неплохо. И в первом поединке, по всей видимости, они как минимум, не проиграют. Ставим на них с форой (0) за 1,67. 0

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  • Экспресс дня
  • Сегодня в 19:00
    •  1,73
  • БАТЭ — ХИК
  • Сегодня в 20:00
    •  1,75
  • Аякс — Штурм
  • Сегодня в 21:30
    •  1,59
  • Селтик — Русенборг
  • Сегодня в 21:45
    •  1,65
  • Ювентус — Бавария
  • Завтра в 02:05
    •  1,52
  • Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Завтра в 03:05
    •  2,90
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  • Завтра в 03:05
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    Футбол. Прогноз на ДАК — «Динамо» Минск. В четверг, 26 июля, в первом поединке второго раунда квалификации Лиги Европы встретятся словацкий ДАК и минское «Динамо». Встреча начнется в 22:00 по Москве.
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