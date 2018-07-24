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    Сербы поставят литовских выскочек на место

    «Црвена Звезда» — «Судува». Прогноз и ставки на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 24 июля

    Лига чемпионов
    Прогноз на «Црвена Звезда» — «Судува»
    Футболисты «Црвены Звезды»
    Сербская «Црвена Звезда» в рамках второго отборочного раунда Лиги чемпионов на своем поле сыграет с литовской «Судувой». Поединок, который пройдет 24 июля в Белграде, начнется в 21:30 по Москве. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Судува».
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    «Црвена Звезда»

    В первом раунде квалификации Лиги чемпионов «красно-белые» убрали со своего пути другую прибалтийскую команду — латвийский «Спартакс» из Юрмалы.

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    Первая игра этих команд, которая состоялась в Латвии, завершилась без забитых мячей. А в ответной встрече сербы смогли сломить сопротивление противника только в конце матча, забив на 78 и 81 минутах (2:0).

    Последний раз «Црвена Звезда» проигрывала аж в феврале. В матче 1/16 финала Лиги Европы она уступила московскому ЦСКА (0:1). И на данный момент безпроигрышная серия клуба из Белграда насчитывает 22 матча кряду.

    На этой неделе взял старт новый сезон в Сербии. Белградцы в первом туре разгромили дебютанта Суперлиги «Динамо Вранье» со счетом 3:0.

    «Судува»

    Подопечные Владимира Чебурина на предыдущей стадии квалификации сотворили сенсацию, выбив кипрский АПОЭЛ.

    На своем поле литовская команда обыграла чемпиона Кипра со счетом 3:1, пропустив на последней минуте поединка. В ответной игре «Судува» отбивалась от атак соперника всю встречу, и таки смогла добыть нужный результат — 0:1.

    В чемпионате Литвы клуб из Мариямполе лидирует, набрав после 19 поединков 45 очков и опережает второй «Жальгирис» на восемь баллов.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В прошлом еврокубковом сезоне литовцы преодолела три раунда квалификации в Лиге Европы, но за право сыграть на групповой стадии уступили болгарскому «Лудогорцу» (0:0 и 0:2).

    Прогноз

    Литовский коллектив показал как он может защищаться в поединке против кипрского АПОЭЛя, удерживая необходимый для них результат на протяжении 75 минут. Сценарий этого поединка будет напоминать предыдущий матч «Судувы» в ЛЧ. Сербы будут атаковать, а литовцы всеми силами отбиваться.

    Клуб из Белграда должен выиграть, но забить, как мы считаем, много не сможет. Наш прогноз — «Црвена Звезда» победит и ТМ 3.5: да за 2,74. 0

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    Футбол. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Судува». Сербская «Црвена Звезда» в рамках второго отборочного раунда Лиги чемпионов на своем поле сыграет с литовской «Судувой». Поединок, который пройдет 24 июля в Белграде, начнется в 21:30 по Москве.
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