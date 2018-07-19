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    «Уйпешт» и «Нефтчи» продолжат забивать

    «Уйпешт» — «Нефтчи» Баку. Прогноз и ставки на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы 19 июля

    Лига Европы
    Прогноз на «Уйпешт» — «Нефтчи» Баку
    «Нефтчи» — «Уйпешт»
    Венгерский «Уйпешт» на своем поле примет азербайджанский «Нефтчи» в ответной игре первого отборочного раунда Лиги Европы. Поединок, который пройдет 19 июля, начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Уйпешт» — «Нефтчи» Баку.
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    «Уйпешт»

    Первая встреча этих команд принесла волевую победу азербайджанскому клубу со счетом 3:1. Гости смогли отличиться уже в дебюте встречи, но затем «Нефтчи» в первой половине сравнял результат, а во втором тайме провел еще два мяча.

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    «Уйпешт» по итогам прошлого сезона чемпионата Венгрии завоевал бронзовые медали, но отставание от первой строки составило аж 19 очков. Зато «фиолетовые» смогли выиграть национальный Кубок, переиграв в финал «Академию Пушкаша» в серии послематчевых пенальти.

    После завершения венгерского первенства клуб из Будапешта провел всего лишь два спарринга. В первом контрольном поединке подопечные Небойша Виньевича сыграли вничью с чешским «Тринецем» (3:3), а во втором проиграли хорватскому «Интеру» (0:1).

    В последнее время 20-кратный чемпион Венгрии, как и весь венгерский футбол, переживает не лучшие времена. В сезоне 2014/15 «Уйпешт» даже не получил лицензию УЕФА на участие в еврокубках.

    «Нефтчи» Баку

    «Нефтяники», как и их предстоящий соперник, заняли третье место в национальном первенстве и стали победителями Кубка, переиграв в финале «Габалу» со счетом 1:0.

    В межсезонье клуб из Баку провел только один спарринг. Одолел команду румынской Лиги 1 «Дунарь» со счетом 1:0.

    «Черно-белые» последний раз принимали участие в еврокубках три года тому назад, где на стадии первого отборочного раунда ЛЕ уступили дорогу черногорской «Младости» (2:2 и 1:1).

    Самое большое достижение азербайджанской команды в еврокубках — попадание в групповой этап Лиги Европы в сезоне 2012/13.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам, оценивая их победу в основное время в 2,20.

    На победу «Нефтчи» предлагают — 3,20, ничья в основное время — 3,35.

    Проход в следующий раунд венгерской команды — 5,10, а азербайджанского клуба — 1,14.

    Клуб из Баку в этом противостоянии выглядит по предпочтительней чем «Уйпешт». Венгры будут стараться ликвидировать негативную фору, что даст возможность азербайджанцам для контратак.

    По всей видимости, забитые мячи влетят в ворота обеих команд. 0

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    Футбол. Прогноз на «Уйпешт» — «Нефтчи» Баку. Венгерский «Уйпешт» на своем поле примет азербайджанский «Нефтчи» в ответной игре первого отборочного раунда Лиги Европы. Поединок, который пройдет 19 июля, начнется в 22:00 по мск.
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