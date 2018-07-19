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    Устроит ли «Кайрат» разгром гостям из Андорры?

    «Кайрат» — «Энгордани». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 19 июля

    Лига Европы
    Прогноз на «Кайрат» — «Энгордани»
    Андрей Аршавин
    В четверг, 19 июля, «Кайрат» на своем поле примет «Энгордани» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Казахстане, начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Кайрат» — «Энгордани».
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    «Кайрат»

    В первом матче футболисты «Кайрата» добыли комфортное преимущество, победив со счетом 3:0 благодаря автоголу Вальтера Вагнера и точным ударам Бауыржана Исламхана, реализовавшего пенальти, и Мартона Эппеля.

    В чемпионате Казахстана подопечные Карлоса Алоса Феррера на данный момент занимают второе место, набрав 44 очка в 18 сыгранных турах.

    При этом лидирующая «Астана» хоть и имеет на шесть очков больше, но и сыграла уже 20 матчей. Это говорит о том, что «Кайрату» вполне по силам побороться за чемпионство.

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    На прошлых выходных «Кайрат» провел домашний матч против «Жетысу», в котором победил со счетом 2:1.

    «Энгордани»

    Футболисты «Энгордани» получили право сыграть в первом квалификационном раунде благодаря победе над «Фольгоре» из Сан-Марино (2:1) на предварительном этапе. При этом победный гол был забит всего за четыре минуты до конца основного времени.

    Домашний матч андоррская команда проиграла «Кайрату» со счетом 0:3, поэтому ее шансы на выход в следующий раунд минимальны.

    Стоит признать, что возможности для взятия ворот у «Энгордани» все-таки были, но и пропустить они могли вдвое больше мячей, если бы гости из Казахстана серьезнее отнеслись к своим моментам.

    В чемпионате Андорры, завершившемся в мае, «Энгордани» занял второе место, пропустив вперед только «Санта-Колому».

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Кайрата» — 1,08, победа «Энгордани» — 28,00, ничья — 11,00.

    Действительно, разница в уровне этих команд была хорошо заметна в первой игре, когда футболисты из Казахстана издевались над обороной соперника, но остановились на отметке в три забитых мяча.

    Возможно, на своем поле «Кайрату» и нет смысла надрываться, но подарить местным болельщикам праздник они обязаны, тем более что соперник довольно слаб.

    Присмотрелись бы к ставке «индивидуальный тотал "Кайрата" больше 3,5» за 2,05. На своем поле подопечные Карлоса Алоса Феррера должны сыграть результативнее, чем в гостях.

    Другой вариант — взять «победу "Кайрата" с форой -2,5» за 1,70. Как бы игроки «Энгордани» не старались, но избежать еще одного крупного поражения им вряд ли удастся. 0

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    Футбол. Прогноз на «Кайрат» — «Энгордани». В четверг, 19 июля, «Кайрат» на своем поле примет «Энгордани» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Казахстане, начнется в 16:00 по московскому времени.
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