«Иртыш» — «Тракай». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 19 июля

В четверг, 19 июля, в ответном поединке первого раунда квалификации Лиги Европы встретятся казахстанский «Иртыш» и литовский «Тракай». Начало матча — в 18:00 мск. Первая встреча команд в Литве завершилась без голов — 0:0. Прогноз на «Иртыш» — «Тракай».

«Иртыш»

У казахстанской команды в последнее время хватает проблем. Главный тренер Димитр Димитров прямо сказал, что делать ставку на нынешний сезон сложно, так как коллективу необходимо усиление и «перезагрузка».

Ситуация у «Иртыша» действительно весьма плачевная. Уже в пяти подряд матчах казахстанской Премьер-лиги команда остается без очков. Перед первой игрой с «Тракаем» дружина Димитрова получила четыре безответных гола от «Кайрата», а после состоялось поражение от «Ордабасы» (1:2). Впервые за эту серию удалось забить, что уже можно считать успехом.

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Одним из лидеров команды является опытный экс-футболист «Рубина» и «Краснодара» Сергей Кисляк, который в первой игре в Вильнюсе при этом не реализовал пенальти. В атаке у «Иртыша» есть весьма неплохие креативщики — Дору Попадюк, Владимир Воменко и Карлос Фонсека в любой момент могут обострить ситуацию, хотя в завершающей стадии проблемы имеются и довольно серьезные.

«Тракай»

Команда является серебряным призером чемпионата Литвы. Из любопытных фактов — в команде присутствует «российский след» в лице защитника Евгения Осипова и плеймейкера Динияра Билялетдинова, который вовсе успел поиграть за «Эвертон» и является довольно знаковой фигурой в истории отечественного футбола.

Перед «Иртышом» литовцы прошли валлийский «Сефн-Друидс» (1:1, 1:0), именно Билялетдинов забил решающий гол с пенальти на своем поле.

В литовской лиге «Тракай» идет четвертым, набрав 24 очка. При этом за последние шесть матчей команда добыла всего одну победу.

Прогноз

В первой встрече было видно, что футболисты «Иртыша» хотят покинуть Литву с хоть каким-то преимуществом, но инициатива так и не переросла в голы. Команды обменялись самыми опасными моментами уже после перерыва, когда кипер иртышан Калмыков спас гостей, а в концовке защитники «Тракая» привезли пенальти. Наказание исполнил Кисляк, не сумевший переиграть голкипера.

Обе команды стараются атаковать, но в завершающей стадии в обоих случаях не хватает мастера, который умеет превращать моменты в голы. Более того, «Иртыш» вовсе забил всего один мяч в последних шести играх. Предлагаем не угадывать, кому повезет больше, а поставить на тотал матча меньше двух голов за 2,17. 0