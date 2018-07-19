ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиХудшие из лучших: пять неудачников ЧМ-2018 Антуан Гризманн и Килиан МбаппеСборная ЧМ-2018. Мбаппе, Неймар и лучшие из лучших Шаппи Корсанди, журналистПочему английские журналисты запомнят Россию: топ-5 причин
  • 03:27
    • Обновленная РФПЛ и «Матч ТВ» заключили контракт на показ матчей
  • 21:55
    • СМИ: Азар достиг устного соглашения с «Реалом»
  • 19:48
    • «Зенит» одержал волевую победу над «Дженоа»
  • 19:42
    • Гинер: Если по Фернандесу будут предложения, его можно отпустить
  • 19:22
    • Паредес готов перейти в «Милан»
  • 18:12
    • Гинер: Для того, чтобы не угробить Головина, ЦСКА должен его отпустить
  • 16:36
    • Зидан может получить должность в «Ювентусе»
    Все новости спорта

    «Иртыш» и «Тракай» вновь не порадуют голепадом

    «Иртыш» — «Тракай». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 19 июля

    Лига Европы
    Прогноз на «Иртыш» — «Тракай»
    Кисляк в первом матче не реализовал пенальти
    В четверг, 19 июля, в ответном поединке первого раунда квалификации Лиги Европы встретятся казахстанский «Иртыш» и литовский «Тракай». Начало матча — в 18:00 мск. Первая встреча команд в Литве завершилась без голов — 0:0. Прогноз на «Иртыш» — «Тракай».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Иртыш»

    У казахстанской команды в последнее время хватает проблем. Главный тренер Димитр Димитров прямо сказал, что делать ставку на нынешний сезон сложно, так как коллективу необходимо усиление и «перезагрузка».

    Ситуация у «Иртыша» действительно весьма плачевная. Уже в пяти подряд матчах казахстанской Премьер-лиги команда остается без очков. Перед первой игрой с «Тракаем» дружина Димитрова получила четыре безответных гола от «Кайрата», а после состоялось поражение от «Ордабасы» (1:2). Впервые за эту серию удалось забить, что уже можно считать успехом.

    Все прогнозы на футбол

    Одним из лидеров команды является опытный экс-футболист «Рубина» и «Краснодара» Сергей Кисляк, который в первой игре в Вильнюсе при этом не реализовал пенальти. В атаке у «Иртыша» есть весьма неплохие креативщики — Дору Попадюк, Владимир Воменко и Карлос Фонсека в любой момент могут обострить ситуацию, хотя в завершающей стадии проблемы имеются и довольно серьезные.

    «Тракай»

    Команда является серебряным призером чемпионата Литвы. Из любопытных фактов — в команде присутствует «российский след» в лице защитника Евгения Осипова и плеймейкера Динияра Билялетдинова, который вовсе успел поиграть за «Эвертон» и является довольно знаковой фигурой в истории отечественного футбола.

    Перед «Иртышом» литовцы прошли валлийский «Сефн-Друидс» (1:1, 1:0), именно Билялетдинов забил решающий гол с пенальти на своем поле.

    В литовской лиге «Тракай» идет четвертым, набрав 24 очка. При этом за последние шесть матчей команда добыла всего одну победу.

    Прогноз

    В первой встрече было видно, что футболисты «Иртыша» хотят покинуть Литву с хоть каким-то преимуществом, но инициатива так и не переросла в голы. Команды обменялись самыми опасными моментами уже после перерыва, когда кипер иртышан Калмыков спас гостей, а в концовке защитники «Тракая» привезли пенальти. Наказание исполнил Кисляк, не сумевший переиграть голкипера.

    Обе команды стараются атаковать, но в завершающей стадии в обоих случаях не хватает мастера, который умеет превращать моменты в голы. Более того, «Иртыш» вовсе забил всего один мяч в последних шести играх. Предлагаем не угадывать, кому повезет больше, а поставить на тотал матча меньше двух голов за 2,17. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1,55
  • Шериф — Торпедо Кутаиси
  • Сегодня в 20:00
    •  1,77
  • Сутьеска — Астана
  • Сегодня в 21:00
    •  2,25
  • Мурат Гассиев — Александр Усик
  • 21/07/2018 в 18:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Иван Ракитич
  • Хорватия почти взобралась на вершину. Что дальше?
    • Вчера в 00:55     Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе
  • Сборная ЧМ-2018. Мбаппе, Неймар и лучшие из лучших
    • Вчера в 18:57     Эден Азар
  • Трансферный дайджест. 10-16 июля
    • 09:20 16/07/2018
    Футбол. Прогноз на «Иртыш» — «Тракай». В четверг, 19 июля, в ответном поединке первого раунда квалификации Лиги Европы встретятся казахстанский «Иртыш» и литовский «Тракай». Начало матча — в 18:00 мск. Первая встреча команд в Литве завершилась без голов — 0:0.
    Тоже интересно
    На стадионе «Фишт» должен сыграть ФК «Сочи» Футбол 27-й сезон ФНЛ: с новыми стадионами и старыми проблемамиПревью нового сезона Футбольной национальной лиги Вчера в 10:090
  • 15:58
    • Исландия осталась без главного тренера
  • 14:48
    • «Спартаку» нужен защитник «Сампдории»
  • 14:33
    • Источник: «Челси» согласовал трансфер Головина
    Новак Джокович и Анжелик Кербер Теннис Уимблдон-2018. Возрождение «Большой тройки», мать-героиня и громкие провалыИтоги третьего в сезоне турнира «Большого шлема» — Уимблдона Вчера в 08:580
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бразильцы «Лудогорца» жаждут голов
  • 4,92
    •
  • 23:01
    • «Челси» может вернуть Чеха в случае продажи Куртуа
  • 22:52
    • Слуцкий: Уверен, что к началу сезона «Локо» подойдет в оптимальном состоянии
  • 22:33
    • Шарапова снялась с турнира в Сан-Хосе
    Иван Ракитич Футбол Хорватия почти взобралась на вершину. Что дальше?Что ждет Хорватию после грандиозного успеха на чемпионате мира-2018 Вчера в 00:550
  • 22:16
    • Кришито: Сборная России здорово играла на ЧМ-2018
  • 21:44
    • Качество игры «Зенита» вызывает много вопросов у Семака
  • 21:35
    • «Чертаново» и «Ротор» не выявили победителя
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 18 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие