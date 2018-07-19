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    Тбилисское «Динамо» пройдет словаков

    «Динамо» Тбилиси — ДАК. Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 19 июля

    Лига Европы
    Прогноз на «Динамо» Тбилиси — ДАК
    ДАК — «Динамо» Тбилиси
    В четверг, 19 июля, в ответном поединке первого раунда квалификации Лиги Европы встретятся тбилисское «Динамо» и словацкий ДАК. Начало матча — в 20.00. Первая встреча команд завершилась вничью — 1:1. Прогноз на «Динамо» Тбилиси — ДАК.
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    «Динамо» Тбилиси

    Тбилисское «Динамо» к противостоянию с ДАКом подошло с трехматчевой серией побед, которая последовала за поражением от лидера грузинского первенства «Сабуртало». Правда, дважды в ходе своей серии тбилиссцы побеждали аутсайдеров чемпионата Грузии и лишь в одной встрече одолели своего непосредственного конкурента в борьбе за медали.

    При этом стоит отметить, что тбилиссцы забили в трех победных встречах 13 голов, однако в матче против «Колхети» пропустили трижды (6:3), а также не сумели сохранить свои ворота сухими и в игре с «Сиони» (2:1).

    В первом еврокубковом матче сезона динамовцы на выезде добились положительного для себя результата — таковым, безусловно, можно считать результативную ничью 1:1 в Словакии.

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    • Отметим, что тбилиссцы выиграли в пяти домашних матчах кряду, а в шести подряд домашних встречах не уходили с поля без забитых голов.

    ДАК

    Если в Грузии чемпионат в самом разгаре, то ДАК только начинает новый сезон. Матчи против тбилиссцев в Лиге Европы — первые официальные в новом сезоне для словаков.

    Отметим, что в прошлом сезоне команда финишировала в чемпионате Словакии на третьем месте.

    В товарищеских матчах перед стартом в Лиге Европы ДАК играл нестабильно — при двух победах команда трижды сыграла вничью. При этом словацкий клуб сумел забить в пяти матчах лишь четыре гола, а с учетом первой игры против «Динамо» — пять голов в шести встречах.

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    Ничья в домашней игре обязывает ДАК идти в атаку в ответном матче — если матч в Грузии завершится вничью, дальше пройдет «Динамо». Поэтому словакам нужно сыграть результативно.

    Прогноз

    Букмекеры отдают в этом матче предпочтение «Динамо». На победу грузинского клуба можно поставить с коэффициентом 2,48, тогда как на ничью — 3,30, а на победу словаков — 2,75.

    У тбилисского «Динамо» есть преимущество над соперником в виде ничейного результата на выезде, фактора домашнего поля, а также того, что тбилиссцы активно проводят сезон, тогда как соперник только начинает его.

    Предлагаем сделать ставку на то, что «Динамо» сумеет пройти в следующий этап квалификации с коэффициентом 1,72. 0

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    Футбол. Прогноз на «Динамо» Тбилиси — ДАК. В четверг, 19 июля, в ответном поединке первого раунда квалификации Лиги Европы встретятся тбилисское «Динамо» и словацкий ДАК. Начало матча — в 20.00. Первая встреча команд завершилась вничью — 1:1.
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