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    Григорчук ведет «Астану» к групповому раунду

    «Сутьеска» — «Астана». Прогноз и ставки на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 18 июля

    Лига чемпионов
    Прогноз на «Сутьеска» — «Астана»
    Роман Григорчук
    В среду, 18 июля, казахская «Астана» в ответном поединке первого отборочного раунда Лиги чемпионов отправится в гости к черногорской «Сутьеске». Начало поединка намечено на 21:00 по Москве. Прогноз на «Сутьеска» — «Астана».
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    «Сутьеска»

    В первом матче этих команд все решил гол, забитый игроком «Астаны» Романом Муртазаевым в первом тайме.

    Черногорский клуб провел пять поединков в Лиге чемпионов на ранней стадии. В этих встречах «Сутьеска» не проиграла только один раз.

    В сезонах 2013/14 и 2014/15 «сине-белые» во втором квалификационном раунде встречались с молдавским «Шерифом». Первые их матчи принесли черногорцам домашнее поражение (0:5) и выездную ничью (1:1), а следующие — оба поражения (0:3 и 0:2).

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    Всего в соревнованиях под эгидой УЕФА «Сутьеска» сыграла пять домашних игр, которые принесли ей две ничьи и три раза клуб из Никшича проигрывал, разница мячей — 1:11.

    «Астана»

    Команда Романа Григорчука лидирует в чемпионате Казахстана, набрав в 20 поединках 50 очков и опережая ближайшего преследователя на шесть пунктов.

    Беспроигрышная серия «Астаны» насчитывает уже восемь матчей кряду. В этот период «сине-желтые» семь встреч выиграли и одну свели вничью.

    В последних двух сезонах в Лиге чемпионов казахи не без труда проходили ранние стадии квалификации. В сезоне 2016/17 они прошли литовский «Жальгирис» (2:1 и 0:0), а в следующем розыгрыше переиграли латвийскую «Юрмалу» (1:1 и 1:0).

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    С представителями бывшей Югославии астанчане в еврокубках пересекались всего лишь один раз. Три года тому назад они играли в отборочных матчах ЛЧ со словенским «Марибором» (3:1 и 0:1).

    Прогноз

    Букмекеры в этом матче фаворитом считают гостей поединка: победа «Астаны» — 1,77, победа «Сутьески» — 4,80, ничья — 3,70.

    На проход черногорской команды предлагают — 9,50, на казахов — 1,04.

    «Сутьеска» в еврокубковых поединках на своем поле еще не знала вкуса побед. И всего за пять матчей, проведенных черногорцами на своем поле, они забили только один гол.

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    • Подопечные Григорчука ставят перед собой задачу пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов и в противостоянии с соперником такого уровня обязаны проходить дальше.

    В этом поединке клубу из Никшича придется атаковать, а казахи постараются поймать их на контратаках. Скорее всего, «Астана» и в этом поединке одержит победу. 0

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    Футбол. Прогноз на «Сутьеска» — «Астана». В среду, 18 июля, казахская «Астана» в ответном поединке первого отборочного раунда Лиги чемпионов отправится в гости к черногорской «Сутьеске». Начало поединка намечено на 21:00 по Москве.
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