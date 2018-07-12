«Габала» — «Прогресс Нидеркорн». Прогноз и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы 12 июля

В четверг, 12 июля, азербайджанская «Габала» на своем поле примет «Прогресс Нидеркорн» из Люксембурга в первой игре первого квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок начнется в 19:00 по Москве. Прогноз на «Габала» — «Прогресс Нидеркорн».

«Габала»

«Красно-черные» в прошлом сезоне на внутренней арене заняли второе место, отстав от первого «Карабаха» на 16 баллов. «Габала» также пробилась в финал Кубка Азербайджана, где уступила «Интеру Баку» со счетом 0:1.

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Клуб из Габалы провел после завершения сезона два контрольных поединках. В этих встречах он проиграл и не смог забить ни одного гола.

Азербайджанская команда возьмет старт в четвертый раз подряд в Лиге Европы. В двух розыгрышах она пробивалась в групповую стадию турнира.

В сезоне 2015/16 «Габала» в одном квартете с дортмундской «Боруссией», российским «Краснодаром» и греческим ПАОКом с двумя очками заняла последнее место.

И в позапрошлом сезоне азербайджанцы тоже замкнули турнирную таблицу в своей группе с бельгийским «Андерлехтом», французским «Сент-Этьеном» и немецким «Майнцем», проиграв все шесть матчей.

В прошлом розыгрыше Лиги Европы «Габала» была остановлена греческим «Панатинаикосом» (1:2 и 0:1) на третьей стадии отбора.

«Прогресс Нидеркорн»

«Осы», как и их предстоящий соперник, тоже финишировали на второй строке национального первенства, уступив победителю «Ф-91 Дюделанж» пять пунктов.

«Черно-желтые» на данный момент имеют 7-матчевую серию побед с общим счетом 22:7, добытые в чемпионате Люксембурга.

В прошлом розыгрыше ЛЕ «Прогресс Нидеркорн» сотворил сенсацию на стадии первого отборочного раунда, выбив из турнира некогда грозный шотландский «Рейнджерс» (2:0 и 0:1). Но на втором этапе был остановлен кипрским АЕЛом (0:1 и 1:2).

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Это будет только восьмое появление люксембуржцев на европейской арене. В 16 поединках они добыли всего лишь одну викторию и два раза сыграли вничью.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение в предстоящем поединке хозяевам: победа «Габалы» — 1,41, победа «Прогресс Нидеркорн» — 7,80, ничья — 4,60.

Азербайджанская команда не должна испытать трудностей с выходом в следующий раунд. Люксембуржский клуб все свои еврокубковые матчи на выезде только проигрывал. Как мы считаем, и эта игра не станет исключением.

Наш прогноз — победа «Габалы» с форой (-1) за 1,64. 0