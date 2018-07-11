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    «Астана» огорчит черногорских гостей

    «Астана» — «Сутьеска». Прогноз и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 11 июля

    Лига чемпионов
    Прогноз на «Астана» — «Сутьеска»
    Футболисты «Астаны»
    В среду, 11 июля, в первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов казахская «Астана» на своем поле примет черногорскую «Сутьеску». Начало встречи намечено на 17:00 по Москве. Прогноз на «Астана» — «Сутьеска».
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    «Астана»

    Чемпион Казахстана последних четырех лет в сезоне-2015/16 Лиги чемпионов смог квалифицироваться в групповой этап турнира.

    В одном квартете с португальской «Бенфикой», испанским «Атлетико» и турецким «Галатасараем» казахи заняли последнее четвертое место, сыграв четыре раза вничью и два поединка проиграв.

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    В двух последних розыгрышах «Астана» не смогла преодолеть сито отбора в Лиги чемпионов, но продолжала выступление в групповом раунде Лиги Европы.

    В сезоне-2016/17 ЛЕ «сине-желтые» заняли последнее место в группе, а в следующем розыгрыше Лиги Европы завоевали второе место в своем квартете и пробились в 1/16 финала, где проиграли португальскому «Спортингу» (1:3 и 3:3).

    На внутренней арене подопечные Романа Григорчука после 19 матчей Казахской Премьер-лиги находятся на первой строке, опережая второй «Кайрат» на шесть очков. «Астана» на данный момент имеет 6-матчевую беспроигрышную серию.

    «Сутьеска»

    «Сине-белые» выиграли чемпионат Черногории третий раз в истории. И первые два похода в Лиги чемпионов были для «Сутьески» неудачными.

    Оба раза команда прекращала выступление на первом этапе отбора. В сезонах 2013/14 и 2014/15 клуб из Никшича был остановлен молдавским «Шерифом».

    В прошлом году черногорская команда также прекратила выступление на первом этапе квалификации в Лиги Европы, уступив дорогу болгарскому «Левски» — 0:0 и 1:3.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Всего «Сутьеска» пять раз выступала в еврокубках и ни разу не смогла выйти в следующий раунд розыгрыша. Всего черногорцы провели 10 игр на международной арене, добыв в них три ничьи и семь поражений, разница мячей — 4:22.

    Прогноз

    В предстоящей игре букмекеры считают фаворитом хозяев поединка, оценивая их победу в 1,36.

    На победу черногорской команды предлагают — 9,10, ничья — 4,80.

    «Астана» просто обязана проходить своего предстоящего оппонента. Казахи выступают уже несколько сезонов подряд на групповых этапах ЛЧ и ЛЕ, тогда как их противник всегда прекращал борьбу на первом этапе розыгрыша.

    И т.к. на чистую победу дают всего лишь 1,36, предлагаем поставить на — победа «Астаны» в первом тайме и в матче за 1,99. 0

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