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    Третья попытка «Хапоэля»

    «Флора» — «Хапоэль Беэр-Шева». Прогноз и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 10 июля

    Лига чемпионов
    Прогноз на «Флора» — «Хапоэль Беэр-Шева»
    Футболисты «Хапоэль Беэр-Шева»
    Во вторник, 10 июля, эстонская «Флора» на своем поле примет израильский «Хапоэль Беэр-Шева» в первой игре первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок, который пройдет в Таллине, начнется в 18:30 по мск. Прогноз на «Флора» — «Хапоэль Беэр-Шева».
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    «Флора»

    Подопечные Юргена Хенна после 18 поединков эстонской Мейстрилиги расположились на второй строке турнирки. Они на два балла отстают от первого «Калью» и на одно очко опережают «Левадию».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В этом сезоне на внутренней арене «зелено-белые» уступили только в двух играх чемпионата («Калью» — 0:2 и «Левадии» — 1:2), еще в трех делили очки с соперниками, а остальные поединки выиграли.

    В сезоне-2016/17 «Флора» брала участие в розыгрыше Лиги чемпионов, но прекратила выступление на первом этапе отбора, уступив по сумме двух встреч гибралтарскому «Линкольну» (2:1 и 0:2).

    В прошлом году команда из Таллина выступала в Лиге Европы и также вылетела после первого раунда. В двух играх эстонцы проиграли словенскому «Домжале» (2:3 и 0:2).

    «Флора» всего лишь один раз в своей еврокубковой истории смогла пройти в следующий раунд (в 2006 году выбили норвежский «Люн» — 0:0 и 1:1).

    «Хапоэль Беэр-Шева»

    «Верблюды» третий год подряд становятся чемпионами Израиля. Но пробиться в групповой этап Лиги чемпионов «Хапоэлю» не удается.

    В позапрошлом сезоне «красно-белые» убрали со своего пути в третьем раунде отбора ЛЧ греческий «Олимпиакос» (1:0 и 0:0), а на следующем этапе не смогли пройти шотландский «Селтик» (2:0 и 2:5).

    Но команда продолжила выступать на групповом этапе Лиги Европы, попав в один квартет с миланским «Интером», «Саутгемптоном» и пражской «Спартой», где заняла второе место и пробилась в 1/16 финала.

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    На этой стадии розыгрыша она проиграла в двух поединках турецкому «Бешикташу» — 1:2 и 1:3.

    В прошлом сезоне «Хапоэль Беэр-Шева» тоже не пробился в групповой раунд ЛЧ и продолжил выступление в ЛЕ. В компании с швейцарским «Лугано», чешской «Викторией» и румынской «Стяуа» израильтяне заняли последнее место.

    Прогноз

    Фаворитом в этом поединке букмекеры считаю гостей поединка: победа «Хапоэль Беэр-Шева» — 1,39, победа «Флоры» — 7,90, ничья — 5,10.

    Израильтяне в матче с эстонцами не должны испытать проблем с выходом в следующий раунд. И скорее всего, «Хапоэль» не будет отлаживать с этим в долгий ящик, и все решит уже в первом поединке этих команд.

    Рекомендуем поставить на команду из Израиля с форой (-1) за 1,67. 0

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    Футбол. Прогноз на «Флора» — «Хапоэль Беэр-Шева». Во вторник, 10 июля, эстонская «Флора» на своем поле примет израильский «Хапоэль Беэр-Шева» в первой игре первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок, который пройдет в Таллине, начнется в 18:30 по мск.
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