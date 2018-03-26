Финляндия — Мальта. Прогноз и ставки на товарищеский матч 26 марта

Финляндия

На данный момент сборная Финляндии имеет 6-матчевую серию без поражений во всех турнирах. За этот период финны одержали 2-е победы в официальных матчах и 2-е в товарищеских. Так же 2-е встречи свели вничью в отборочных играх.

В начале сентября прошлого года в квалификации к ЧМ-2018 на своем поле победили Исландию (1:0), а через несколько дней переиграли косоваров на их поле со счетом 1:0. Затем смогли отобрать очки у хорватов (1:1) на выезде и турков (2:2) дома.

Сборная Суоми в итоговой таблице расположилась на 5-й строке, заработав в 10-ти матчах 9-ть баллов.

После завершения отборочной компании северяне одержали виктории в 2-х контрольных поединках. Сначала в домашней игре одолели сборную Эстонии (3:0) и в Дубае переиграли иорданцев со счетом 2:1.

Последняя встреча соперников датирована 2010 годом, тогда в товарищеском поединке, который состоялся на Мальте, финны выиграли (2:1). Суоми проиграли мальтийцам только один раз — в 1988 году. После той встречи «филины» еще 2-а матча сыграли вничью и затем одержали 4-е победы кряду.

Мальта

«Иоаниты» в квалификации к чемпионату мира смогли заработать только один балл. В предпоследнем туре на родной арене мальтийцы отобрали заветные очки у сборной Литвы (1:1).

Всего в отборочной компании островитяне забили 3-и гола и все на своем поле. На выезде проиграли все матчи с общим счетом 0:11. Итог — последнее место в группе.

1,55победа Финляндии с форой (-1,5)

В актив сборной Мальте можно занести победу над Украиной (1:0) в товарищеском поединке, который состоялся в Австрии. Это была для них первая победа за 2-а последних года.

1,83Финляндия забьет в обоих таймах: да

Так же «мальтийские рыцари» после отбора провели 2-е контрольные встречи. В прошлом году на домашней арене проиграли Эстонии (0:3), а в этом — Люксембургу (0:1).

Прогноз

Сборная Финляндии явно сильнее своего оппонента и на их победу дают всего кэфф в 1,15. По всей видимости, финны продлят свою серию побед. Можно поставить на победу северян с форой (-1,5) за 1,55.

Так же не плохой вариант — Финляндия забьет в обоих таймах: да за 1,83.

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