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    «Филины» продлят свою победную серию с мальтийцами

    Финляндия — Мальта. Прогноз и ставки на товарищеский матч 26 марта

    Товарищеские матчи
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    Сборная Финляндии
    Сборная Финляндии
    fifa.com
    В контрольном поединке сборная Финляндии 26 марта в Турции сыграет с национальной командой Мальты. Матч начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на Финляндия — Мальта.

    Финляндия

    На данный момент сборная Финляндии имеет 6-матчевую серию без поражений во всех турнирах. За этот период финны одержали 2-е победы в официальных матчах и 2-е в товарищеских. Так же 2-е встречи свели вничью в отборочных играх.

    В начале сентября прошлого года в квалификации к ЧМ-2018 на своем поле победили Исландию (1:0), а через несколько дней переиграли косоваров на их поле со счетом 1:0. Затем смогли отобрать очки у хорватов (1:1) на выезде и турков (2:2) дома.

    Сборная Суоми в итоговой таблице расположилась на 5-й строке, заработав в 10-ти матчах 9-ть баллов.

    Ближайшие события

    После завершения отборочной компании северяне одержали виктории в 2-х контрольных поединках. Сначала в домашней игре одолели сборную Эстонии (3:0) и в Дубае переиграли иорданцев со счетом 2:1.

    Последняя встреча соперников датирована 2010 годом, тогда в товарищеском поединке, который состоялся на Мальте, финны выиграли (2:1). Суоми проиграли мальтийцам только один раз — в 1988 году. После той встречи «филины» еще 2-а матча сыграли вничью и затем одержали 4-е победы кряду.

    Мальта

    «Иоаниты» в квалификации к чемпионату мира смогли заработать только один балл. В предпоследнем туре на родной арене мальтийцы отобрали заветные очки у сборной Литвы (1:1).

    Всего в отборочной компании островитяне забили 3-и гола и все на своем поле. На выезде проиграли все матчи с общим счетом 0:11. Итог — последнее место в группе.

    1,55победа Финляндии с форой (-1,5)

    В актив сборной Мальте можно занести победу над Украиной (1:0) в товарищеском поединке, который состоялся в Австрии. Это была для них первая победа за 2-а последних года.

    1,83Финляндия забьет в обоих таймах: да

    Так же «мальтийские рыцари» после отбора провели 2-е контрольные встречи. В прошлом году на домашней арене проиграли Эстонии (0:3), а в этом — Люксембургу (0:1).

    Прогноз

    Сборная Финляндии явно сильнее своего оппонента и на их победу дают всего кэфф в 1,15. По всей видимости, финны продлят свою серию побед. Можно поставить на победу северян с форой (-1,5) за 1,55.

    Так же не плохой вариант — Финляндия забьет в обоих таймах: да за 1,83.

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