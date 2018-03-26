Болгария – Казахстан. Прогноз и ставки на товарищеский матч 26 марта

Болгария

«Лъвовете» не смогли отобраться на Чемпионат мира. Всю малину испортили выездные матчи. В пяти матчах на чужой земле сборная Болгарии смогла набрать только одно очко – ничья 1:1 со сборной Люксембурга в последнем туре. А вот дома болгары выглядели действительно сильно: пять матчей – четыре победы.

Первый матч на этих сборах «трехцветные» проиграли. В целом показав более сильную игру, они потерпели поражение от боснийцев 0:1. Причем матч отметился повышенной грубостью со стороны хозяев поля: три желтых и одна красная карточки.

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В разные периоды сборная Болгарии показывала разные тенденции. Одно время наставник «львов» Петар Губчев делал ставку на первые таймы, потом на вторые. Два последних отборочных матча и товарняк в ноябре против Саудовской Аравии показали приверженность Губчева ко вторым половинам игр. В последних трех играх, в которых болгары забивали, они делали это только во вторые 45 минут.

Казахстан

Выступление «ястребов» в своей отборочной группе Е можно назвать провальным. В десяти матчах казахи смогли добиться только трех ничьих. Все «мировые» были подписаны в Казахстане, пять выездных игр «бирюзово-желтые» проиграли. Соответственно три очка не позволили сборной Казахстана подняться с дна группы и побороться за поездку в Россию.

Чужие стены действовали на команду еще Александра Бородюка удручающе: всего два забитых и 17 пропущенных голов в пяти играх. «Любимой» цифрой казахов на финишной прямой отбора была 3. В трех матчах из четырех последних они пропускали по три гола.

Такое выступление не могло сойти с рук Бородюку, и его сменил Станимир Стойлов. Пока о результате говорить рано, но определенные позитивные сдвиги уже начали происходить. В первом товарищеском матче этого сбора Казахстан обыграл на выезде Венгров 2:3. Все голы казахов припали на первые 45 минут.

Прогноз

2,20«Болгария: 2 тайм > 1 тайма»

Обе команды выдавали достаточно результативные поединки в отборе на Чемпионат мира. Болгария сыграла четыре матча на ТБ 3,5, Казахстан – пять игр на тот же тотал. Беда в том, что в основном, это были проигрыши. Потому считаем целесообразным присмотреться к «низовым» тоталам на этот поединок. Как максимум – «тотал матча: 2-3 гола».

Но более верной считаем другую ставку. Учитывая любовь болгар ко вторым таймам и еще не до конца сформировавшуюся уверенность казахов на выезде, предлагаем поставить на «Болгария: 2 тайм > 1 тайма» за 2,20.

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