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    Пол Крейг даст Родолфо Беллато трудный бой?

    Беллато — Крейг. Ставка (к. 2.48) и прогноз на ММА, UFC Vegas 106, 18 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Беллато — Крейг
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    Пол Крейг (справа)
    В рамках турнира UFC Vegas 106 18 мая состоится поединок Родольфо Беллато и Пола Крейга в полутяжелом весе. Начало — 04:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Беллато — Крейг, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Родольфо Беллато

    Турнирное положение: Беллато молодой бразильский нокаутер, недавно дебютировавший в UFC. Пока не входит в рейтинг полутяжеловесом, но уже после дебютной победы над Игорем Потерей заявил о себе, как о перспективном бойце.

    Последние бои: За последние пять поединков Родольфо одержал три победы, одну встречу завершил вничью. В феврале разочаровал своих фанатов ничьей с Джимми Крутом, который не выигрывал с 2023 года. До этого Беллато нокаутировал Фернандо. В целом, бразилец пребывает в неплохой форме, однако уровень оппонентов вызывает вопросы.

    Состояние бойца: Беллато агрессивный ударник с мощными хуками и кроссами. Его стиль строится на стартовом прессинге и умении быстро финишировать соперников. Однако в бою с Крутом он показал плохую выносливость и тактическую ограниченность. Защита оставляет желать лучшего, особенно в клинче и партере.

    Пол Крейг

    Турнирное положение: Крейг — опытный ветеран UFC с репутацией опасного грэпплера. Находится на спаде карьеры, но все еще способен удивить.

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  • 14/05/2025

    • Последние бои: За последние пять боев Пол Крейг одержал лишь одну победу. В ноябре 2024 года проиграл раздельным решением Бо Никалу, а до этого уступил Брендану Аллену и Кайо Борральо. Единственный яркий момент — победа техническим нокаутом против Андре Муниза в 2023 году.

    Состояние бойца: Крейг является представителем бразильского джиу-джитсу, у него 13 побед сабмишнами в ММА. Его слабость — защита от ударов и не самая лучшая выносливость в поздних раундах.

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    Возвращение в полутяжелый вес может добавить сил, но скорость и реакция уже не те.

    Статистика для ставок

    • Беллато за последние пять боев одержал три победы, один бой завершил вничью

    • Крейг за пять поединков потерпел 4 поражения при одной победе

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают Родолфо Беллато фаворитом. На его победу можно поставить за 1.20. Победа Крейга оценивается за 4.20.

    Прогноз: Эксперты и фанаты ждут быстрого финиша от Беллато, но это маловероятно. Крейг неуступчив в первых раундах, а бразилец в последних боях не всегда демонстрировал свою взрывную мощь на максимум. Пол будет избегать обмена ударами, цепляться за клинч и пытаться перевести бой в партер. Даже если Беллато будет доминировать, Крейг продержится дольше полутора раундов.

    Ставка: Тотал больше 1.5 раундов за 2.48.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Беллато — Крейг?

    Матч Беллато — Крейг состоится 18 мая 2025 года в 04:15 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Беллато — Крейг?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 1.5 раундов .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Беллато — Крейг?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 1.5 раундов » с коэффициентом у букмекеров 2.48 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Беллато — Крейг?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Беллато — Крейг?

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают Родолфо Беллато фаворитом. На его победу можно поставить за 1.20. Победа Крейга оценивается за 4.20.

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    Беллато — Крейг: прогноз и ставка за 2.48 , статистика, коэффициенты матча 18.05.202504:15. Пол Крейг даст Родолфо Беллато трудный бой?
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