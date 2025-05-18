Беллато — Крейг. Ставка (к. 2.48) и прогноз на ММА, UFC Vegas 106, 18 мая 2025 года

В рамках турнира UFC Vegas 106 18 мая состоится поединок Родольфо Беллато и Пола Крейга в полутяжелом весе. Начало — 04:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Беллато — Крейг, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Родольфо Беллато

Турнирное положение: Беллато молодой бразильский нокаутер, недавно дебютировавший в UFC. Пока не входит в рейтинг полутяжеловесом, но уже после дебютной победы над Игорем Потерей заявил о себе, как о перспективном бойце.

Последние бои: За последние пять поединков Родольфо одержал три победы, одну встречу завершил вничью. В феврале разочаровал своих фанатов ничьей с Джимми Крутом, который не выигрывал с 2023 года. До этого Беллато нокаутировал Фернандо. В целом, бразилец пребывает в неплохой форме, однако уровень оппонентов вызывает вопросы.

Состояние бойца: Беллато агрессивный ударник с мощными хуками и кроссами. Его стиль строится на стартовом прессинге и умении быстро финишировать соперников. Однако в бою с Крутом он показал плохую выносливость и тактическую ограниченность. Защита оставляет желать лучшего, особенно в клинче и партере.

Пол Крейг

Турнирное положение: Крейг — опытный ветеран UFC с репутацией опасного грэпплера. Находится на спаде карьеры, но все еще способен удивить.

Последние бои: За последние пять боев Пол Крейг одержал лишь одну победу. В ноябре 2024 года проиграл раздельным решением Бо Никалу, а до этого уступил Брендану Аллену и Кайо Борральо. Единственный яркий момент — победа техническим нокаутом против Андре Муниза в 2023 году.

Состояние бойца: Крейг является представителем бразильского джиу-джитсу, у него 13 побед сабмишнами в ММА. Его слабость — защита от ударов и не самая лучшая выносливость в поздних раундах.

Возвращение в полутяжелый вес может добавить сил, но скорость и реакция уже не те.

Статистика для ставок

Беллато за последние пять боев одержал три победы, один бой завершил вничью

Крейг за пять поединков потерпел 4 поражения при одной победе

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают Родолфо Беллато фаворитом. На его победу можно поставить за 1.20. Победа Крейга оценивается за 4.20.

Прогноз: Эксперты и фанаты ждут быстрого финиша от Беллато, но это маловероятно. Крейг неуступчив в первых раундах, а бразилец в последних боях не всегда демонстрировал свою взрывную мощь на максимум. Пол будет избегать обмена ударами, цепляться за клинч и пытаться перевести бой в партер. Даже если Беллато будет доминировать, Крейг продержится дольше полутора раундов.

Ставка: Тотал больше 1.5 раундов за 2.48.