В очередном экспрессе разберем матчи в чемпионатах России, Англии и Испании. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 21 марта с коэффициентом для ставки за 6.00.

«Краснодар» — «Пари НН»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

«Быки» подходят к игре в статусе лидера чемпионата и главного претендента на титул. Однако их форма в последних поединках вызывала вопросы — даже победы не всегда выглядели убедительно. Переломным моментом стала кубковая встреча с ЦСКА, где «Краснодар» выдал, пожалуй, лучший матч за долгое время, разгромив соперника со счётом 4:0. Команда Мурада Мусаева доминировала и могла забить ещё больше.

Главная интрига — удастся ли сохранить тот же уровень концентрации. После эмоционального подъёма часто случаются спады, особенно когда соперник выглядит слабее на бумаге. При этом у «Краснодара» намечается сложный апрель. Впереди ключевая игра с «Зенитом», которая может решить судьбу чемпионства.

«Пари НН» занимает 13-е место, но текущая форма гостей заслуживает внимания. Команда выиграла четыре из пяти последних матчей, включая встречу с «Крыльями Советов» (3:0).

Несмотря на потерю лидера Хуана Боселли (который теперь играет за «Краснодар»), «Пари НН» продолжает набирать очки и демонстрировать характер. Команда умеет использовать свои моменты и способна наказать за недооценку.

«Краснодар» остаётся фаворитом, но лёгкой прогулки ждать не стоит. «Пари НН» сейчас на ходу и готов оказать серьёзное сопротивление.

Ставка: Победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 1.89.

«Леванте» — «Овьедо»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига

«Леванте» остаётся на 19-й позиции и продолжает борьбу за выживание в Ла Лиге. Но последние результаты дают надежду. Команда не проигрывает уже три матча кряду: победила «Алавес» (2:0), а также сыграла вничью с «Жироной» и «Райо Вальекано» (оба раза по 1:1).

В атаке «Леванте» выглядит относительно неплохо для аутсайдера — 30 голов за сезон. Однако оборона остаётся ключевой проблемой: 46 пропущенных мячей регулярно сводят на нет усилия в передней линии.

«Овьедо» замыкает таблицу Примеры. Команда испытывает серьёзные проблемы с результативностью — всего 18 забитых мячей.

Тем не менее «Овьедо» не выглядит безнадёжно: ничья с «Реал Сосьедадом» (3:3), победа над «Валенсией» (1:0) и упорная битва с «Эспаньолом» (1:1) показывают, что коллектив способен бороться за очки. Главная проблема — выездные матчи. Тут у «Овьедо» 11 гостевых игр подряд без побед (пять ничьих и шесть поражений).

Матч имеет огромное значение для обеих команд, поэтому ждать открытого футбола не стоит. Цена ошибки слишком высока, и соперники будут действовать с максимальной осторожностью.

Ставка: Обе не забьют за 1.87.

«Брайтон» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

«Чайки» уже давно закрепились в статусе крепкого середняка лиги. После выхода в АПЛ в 2017 году команда постепенно прогрессировала и даже добиралась до еврокубков, однако в текущем сезоне идёт лишь в середине таблицы.

Сейчас «Брайтон» занимает 12-е место и не испытывает серьёзного давления — нет ни угрозы вылета, ни реальных шансов на еврокубки. Это позволяет играть более раскрепощённо. В последних турах команда набрала хороший ход, выиграв три из четырёх матчей и уступив лишь «Арсеналу». Интересно, что большинство игр «чаек» в последнее время проходят не слишком результативно, однако против топ-соперников сценарий часто меняется.

Команда Арне Слота переживает непростой отрезок сезона. Борьба за чемпионство фактически завершена, и главной задачей остаётся попадание в топ-4.

В прошлом туре «Ливерпуль» упустил победу над «Тоттенхэмом», пропустив на последних минутах, что осложнило положение в таблице. При этом в Лиге чемпионов команда уверенно прошла «Галатасарай», что может добавить уверенности. Однако плотный календарь и нестабильные результаты делают гостей уязвимыми, особенно на выезде.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.70.

