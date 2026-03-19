В очередном экспрессе разберем матчи российской Первой лиги, итальянской Серии и английской Премьер-лиги. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Экспресс дня 20 марта с коэффициентом для ставки за 3.82.

«Ротор» — «Факел»

Футбол. Чемпионат России. Первая лига

После 24 туров волгоградский «Ротор» располагается лишь на седьмом месте в таблице Первой лиги. Зимой команда сменила главного тренера: Дениса Бояринцева на Дмитрия Парфёнова — и провела мощную трансферную кампанию, но пока это не сильно помогло.

Результаты команды не улучшились, и «Ротор» снова рискует оказаться вне стыковых матчей. Последние три матча волгоградцы завершили с одинаковым счётом 1:1 — с «КАМАЗом», «Уралом» и костромским «Спартаком». Проблема у «Ротора» всё та же — отсутствие забивного нападающего.

В отличие от хозяев, у воронежского «Факела» дела обстоят как нельзя лучше. Команда на полных парах мчится к возвращению в Премьер‑лигу и оторвалась уже от второго места и «Урала» на 7 очков.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

«Факел» тоже сменил тренера по ходу сезона, но туда вернулся старый‑новый Олег Василенко, под руководством которого команда уже поднималась в элитный дивизион. Воронежцы — очень сбалансированный коллектив, имеют лучшую оборону в лиге (11 пропущенных голов), а играть против них всегда очень непросто. В атаке многое держится на албанце Белайди Пуси, который с 14 голами является лучшим бомбардиром лиги.

Наш прогноз: победа «Факела» с форой 0 за 1,50.

«Дженоа» — «Удинезе»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

В последнее время команда Даниэле Де Росси набрала отличный ход и сейчас заметно отдалилась от зоны вылета, располагаясь на 13‑м месте с 33 очками. В двух последних играх «Дженоа» взял 6 очков: сначала была обыграна родная для Де Росси «Рома» на своём поле со счётом 2:1, а затем случилась гостевая победа над аутсайдером «Вероной» (2:0).

В этих матчах команде немного повезло — она реализовала почти все свои моменты, но видно, что пик формы постепенно пройден и «Дженоа» приходится всё сложнее.

На протяжении последних нескольких сезонов «Удинезе» является твёрдым середняком Серии А. Сейчас «зебры» занимают 11‑е место в чемпионате с 36 очками и могут не беспокоиться об угрозе вылета. В прошлом туре команда Косты Руньияча в гостях проиграла «Ювентусу» (0:1), ранее была домашняя ничья с «Аталантой» (2:1).

Вообще немецкий специалист, работающий с «Удинезе» второй сезон, зарекомендовал себя грамотным методистом. В прошлом сезоне он «оживил» Флорьяна Товена, который блистает в «Лансе» и вернулся в сборную Франции. В этом чемпионате вернулся на свой уровень Николо Дзаньоло, к которому присматриваются топ‑клубы, а нападающего Кинана Дейвиса рассматривает сборная Англии в качестве участника ЧМ‑2026. Сейчас гости не слабее «Дженоа».

Наш прогноз: гости не проиграют за 1,70.

«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

Этот сезон получается для «Борнмута» очень нестабильным. После массовой летней распродажи главному тренеру Андони Ираоле потребовалось внедрить в состав многочисленных новичков и объяснить им свою концепцию игры. Первое время получалось сложно, но постепенно «вишенки» заиграли.

Затем зимой был продан ещё один лидер — Семеньо, снова потребовалось сместить акценты. Но довольно быстро на позиции заиграл молодой бразильский талант Райан, показавший, что в перспективе он способен заменить прежнюю звезду. Сейчас «Борнмут» снова представляет собой грозную силу с поставленной атакующей игрой. В прошлом туре команда имела массу моментов в матче с «Бернли» (0:0), но не смогла забить ни разу. Против «МЮ» на своём поле у неё их тоже будет с лихвой.

После прихода на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкла Каррика команда совершила мощный спурт и уже находится на третьей строчке в таблице АПЛ. О прежнем наставнике Амориме уже давно никто не вспоминает. Бывший игрок манкунианцев с ходу перестроил игру команды на классическую схему 4–3–3 и правильно расставил игроков, не став мудрить, — что сразу дало плоды.

В прошлом туре «МЮ» на своём поле победил «Астон Виллу» со счётом 3:1, показав характер и футбол высокого качества. Но до сих пор не решена проблема в центре обороны, где сейчас играют тяжеловесные Магуайр и Йоро. Быстрые игроки «Борнмута» получат не один шанс убежать в контратаку.

Наш прогноз: обе забьют за 1,50.

