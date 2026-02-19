В очередном экспрессе попробуем матчи Лиги Европы и Лиги конференции. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Экспресс дня 20 февраля с коэффициентом для ставки за 5.37.

«Фенербахче» — «Ноттингем»

Футбол. Лига Европы. Первый стыковой матч

Под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско «Фенербахче» набрал приличный ход и сейчас идет серией из четырех побед кряду в чемпионате Турции.

В прошлом туре «Фенербахче» в гостях переиграл «Трабзонспор» со счетом 3:2, ранее уверенно на своем поле был побежден «Генчербирлиги» (3:1). При этом команда зимой еще усилила состав, купив Гендузи, талантливых Мусаба и Шерифа, заодно избавившись от строптивых Дурана, Эн Несири и не желавшего играть Канте.

В отличие от турецкого клуба в «Ноттингеме» все очень неспокойно. Президент клуба Маринакис снова проявил несдержанность и отправил в отставку главного тренера Шона Дайча, который, впрочем, не сильно помог «лесникам» отдалиться от зоны вылета.

Новым наставником «Ноттингема» стал португалец Витор Перейра, который в АПЛ ранее руководил «Вулверхэмптоном», спас его от вылета в прошлом году, но завалил этот сезон. Также стоит сказать, что у гостей будут огромные проблемы во вратарской линии. Сразу трое основных голкипера сейчас травмированы. Есть и другие потери.

Наш прогноз: победа хозяев с форой 0 за 1,60.

«Лилль» — «Црвена Звезда»

Футбол. Лига Европы. Первый стыковой матч

После зимней паузы «Лилль» никак не может найти себя, выиграв всего один матч в Лиге Европы у «Фрайбурга» (1:0), где помогло удаление у соперника. В чемпионате и Кубке Франции безвыигрышная серия достигал уже семь матчей, что привело к падению клуба уже на пятую строчку в Лиге 1.

Главной причиной такого выступления являются постоянные травмы ведущих футболистов и выступление части лидеров на Кубке Африки, после которого они никак не могут прийти в себя. Сдал и Оливье Жиру, который все чаще остается в запасе и давно не забивает. В игре с «Брестом» команда Бруно Женезьо снова была близка к поражению, но ее спас Гаэтан Перрен, только перебравшийся из «Краснодара». Он забил после выхода на замену и принес очко «Лиллю».

Совсем по-иному обстоят дела в «Црвене Звезде», куда вернулся Деян Станкович. Там царит веселье, обнимашки и отличное настроение. Команда очень мощно начала свои выступления после зимней паузы. И одержала три крупные победы в чемпионате Сербии.

Также были две игры в Лиге Европы. Сначала «Црвена Звезда» выиграла в гостях у «Мальме» (1:0), а затем на своем поле сыграла вничью с «Сельтой» (1:1). Зимой состав гегемона сербского футбола пополнили ртутный молодой ганец Овусу и защитник Эракович, который был арендован у «Зенита». Но и без них подбор футболистов там был очень приличный: очень молодых сербских талантов и опытных игроков.

Наш прогноз: победа гостей с форой +1 за 1,72.

«Ноа» — «АЗ Алкмар»

Футбол. Лига конференции. Первый стыковой матч

Для скромного армянского клуба «Ноа» выход в плей-офф Лиги конференции уже может считаться огромным достижением. Команда здорово пополнила бюджет, а несколько ее футболистов попали на радары европейских клубов.

Проблемой «Ноа» станет и отсутствие игровой практики, сейчас команда вынуждена проводить только товарищеские матчи в паузу на перерыв в чемпионате Армении. В четырех последних играх команда сыграла два раза вничью и дважды уступила.

Пусть дела у «АЗ Алкмар» в этом сезоне обстоят не лучшим образом и команда сейчас только шестая в чемпионате Голландии. Тем не менее, там собраны игроки более высокого уровня, чем в «Ноа».

Традиционно в составе «АЗ Алкмар» есть и несколько футболистов, за которыми уже начали охоту более сильные европейские клубы. Школа там всегда исправно работала, а тренерский штаб всегда доверял место в основе своим воспитанникам. Особенно ярко выглядит Кес Смит, за которого началась уже битва между топ-клубами.

Наш прогноз: победа гостей за 1,95.

