В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Италии, Испании и Англии

«Удинезе» — «Рома»

Футбол. Чемпионат Италии

«Удинезе» занимает десятую строчку в чемпионате Италии, имея в активе 29 очков при восьми победах, пяти матчей вничью и девяти поражениях. Команда забила после 23 туров 25 мячей, а пропустила 34 мяча. Клуб одержал две победы в последних пяти встречах, при этом пропустив в каждой из этих поединках.

«Рома» на данный момент идет четвертом месте в Серии А после 22 матчей чемпионата. В активе команды 43 балла при 14 победах, семи поражениях и одном матче вничью. Римский клуб пропустил 27 мячей, а пропустил 13 в свои ворота. «Рома» идет на серии из четырех матчей без поражений: две победы и два матча вничью.

Отметим, что «Рома» имеет лучшую оборону в Серии А. 13 пропущенных мячей от команды показывают отличную игру у своих ворот, при этом не забывая про атаку, забивая 1,4 мяча в среднем. Это и демонстрирует серия команды из семи встреч с забитыми голами. В свою очередь «Удинезе» пропускает в среднем 1,7 гола по сезону. В матче ожидаем, что «Рома» сможет продлить серию без поражений. Сыграем на победе столичной команды.

Наш прогноз — победа «Ромы» в матче за 1.90.

«Мальорка» — «Севилья»

Футбол. Чемпионат Испании

«Мальорка» находится в зоне вылета, занимая 18-ю строчку после 21 тура чемпионата Испании. В составе команды 21 балл при пяти победах, шести матчах вничью и десяти поражениях. Команда идет на разнице забитых и пропущенных мячах 24:33. У клуба всего одна победа в последних шести матчах, но целых четыре поражения и 11 пропущенных мячей.

Севильский клуб смог немного поправить ситуацию к середине чемпионата и располагается на 13-й строчке с 24 очками при семи победах, трех матчах вничью и 11 поражениях. Однако позиция «Севильи» очень нестабильно. Всего три балла отделяют клуб от зоны вылета. При этом в последних шести матчах всего одна победа при четырех забитых мячах.

Команды очень нестабильны в этом сезоне. При таких вводных можно ожидать чего угодно, однако точно можно сказать, что нас ждет футбол закрытый. Ни один клуб не хочет рисковать своим положением, при этом мотивация у «Мальорки» более убедительная — не упасть еще ниже. Но и «Севилья» в случае победы может претендовать на попадание в топ-8 чемпионата. Такие качели не дают точного понимания результата, поэтому можно сыграть на забитых мячах. «Севилья» пропускает в семи матчах к ряду, а «Мальорка» по сезону пропускает почти по два мяча в среднем.

Наш прогноз — обе команды забьют в матче за 1.95.

«Сандерленд» — «Бернли»

Футбол. Чемпионат Англии

«Сандерленд» закрепился в середине турнирной таблицы АПЛ. После 23 туров у команды в активе 33 балла при восьми победах, девяти матчах вничью и шести поражениях. «Черные коты» по сезону смогли забить 24 мяча, а пропустили 26 голов в свои ворота. Клуб смог прервать серию из пяти матчей без побед, одержав две победы в последних трех встречах.

«Бернли» в не самом завидном положении. Клуб имеет 15 очков на своем балансе после 23 туров АПЛ при трех победах, шести матчах вничью и 14 поражениях. Все это дает команде итоговое 19 место и нахождение в зоне вылета. Картину портит одна победа в последних 15 матчах и серия из шести встреч с пропущенными мячами.

«Сандерленд» не подходит к матчу в статусе явного фаворита. Команда достаточно «шатает» в последних матчах от победы до поражения. При этом наблюдаются проблемы в обороне у подопечных Режиса Ле Бри: в шести из семи матчах команда пропускает. А по сезону у клуба в среднем один пропущенный гол. Учитывая непредсказуемость АПЛ, сложно сказать, какая команда точно сильнее. Мы не раз видели, как клуб из «подвала» турнирной таблицы наказывал фаворита «на бумаге». Заметно, что команды пропускают много в последних матчах, поэтому сыграем на тотале мячей.

Наш прогноз — тотал больше 1,5 матче за 1.42.

