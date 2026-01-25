В очередном экспрессе попробуем матчи Примеры, Серии А и АПЛ.

«Верона» — «Удинезе»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Сейчас «Верона» идет на 19-м месте в таблице Серии А с 14 очками. В прошлом туре подопечные Паоло Дзанетти на выезде сыграли вничью с «Кремонезе» (0:0), ранее было поражение на своем поле от «Болоньи» (2:3).

Вообще «Верона» не знает побед в национальном чемпионате на протяжении 6 матчей. Команда испытывает финансовые проблемы и комплектуется в основном свободными агентами и малоизвестными футболистами, а только что в «Наполи» был продан лучший нападающий Жиоване.

Последние несколько сезонов «Удинезе» является твердым середняком Серии А, а с командой успешно второй год работает Коста Руньяич. В прошлом чемпионате он смог реанимировать карьеру Флорьяна Товена.

В этом сезоне начинает возвращаться на былой уровень после многочисленных травм и неудачных аренд Николо Дзаньола. Пусть итальянец и вряд ли сыграет в этом матчей из-за травмы, по качеству игры и составу нынешний «Удинезе» точно сильнее.

Наш прогноз: победа гостей с форой 0 за 1,87.

«Эвертон» — «Лидс»

Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига

Последние несколько матчей «Эвертон» испытывает большие проблемы в атакующей линии и приходится Дэвиду Мойесу выпускать дублеров (Роль, Макнилл) и молодежь. Так, спешно из аренды был отозван 19-летний воспитанник Армстронг.

В прошлом туре «Эвернтон» смог в гостях переиграть «Астон Виллу» (1:0), но понес очередную потерю в лице своего лидера Грилиша, который не до конца залечил свое повреждение и только усугубил его, выбыв из строя не меньше, чем на месяц.

В последнее время результаты «Лидса» резко улучшились и команда смогла выбраться из зоны вылета таблицы английской Премьер-лиги. Наставник «кларетовых» Даниэль Фарке смог наступить на горло своему атакующему футболу и сейчас играет гораздо более рационального, когда замаячила реальная угроза отставки.

Сейчас «Лидс» выходит с тройкой центральных защитников и одним опорником, ориентированным на оборону и активными латералями. В последнем туре был обыгранн дома «Фулхэм» (1:0), ранее в Кубке Англии «Дерби» (3:1).

Наш прогноз: индивидуальный тотал «Эвертона» меньше 1,5 за 1,55.

«Жирона» — «Хетафе»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера

Последние три матча испанской Примеры «Жирона» выиграла и смогла подняться в середину турнирной таблицы. Сначала была обыграна «Мальорка» (2:1) в гостях, затем на своем поле «Осасуна» (1:0).

В последнем туре «Жирона» в гостях переиграла «Эспаньол» (2:0), забив оба мяча с пенальти. Тем не менее, запаса прочности в игре команды Мичела пока не наблюдается, а переполненный лазарет, где много важных футболистов пока не пустеет.

«Хетафе» неплохо пока проводит зимнюю трансферную кампанию, подписав двух качественных центральных защитника из Латинской Америки, закрыв свою главную проблемную позицию.

Пока «Хетафе» занимает 17-е место в чемпионате Испании с 21 очком, но всем известно, насколько подпечные Пепа Бордаласа являются неприятным соперником. Против немного ажурной «Жироны» у гостей, любящих залазить под кожу, точно немало шансов увезти очки.

Наш прогноз: гости не проиграют за 1,74.

