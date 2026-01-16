В очередном экспрессе рассмотрим игры Серии А, Примеры и Лиги 1.

«Кальяри» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

В последнее время результаты «Кальяри» немного ухудшились и сейчас команда опустилась на 16-е место в Серии А. Тем не менее, под руководством молодого алленаторе Фабио Пизакане сардинцы отличаются узнаваемым стилем и поставленной игрой.

На домашнем стадионе «Кальяри» при бешеной поддержке трибун играет с удвоенной энергией и там всегда непросто бывает любому сопернику. Имея в составе в составе Эспозито-старшего, талантливых Борелли и Киликчоя, при поддержке умных Гаэтано и Фолоруншо хозяева способны забить любому сопернику.

При Лучано Спаллетти «Ювентус» очень сильно прибавил и почти вплотную подтянулся в группе лидеров итальянской Серии А. В прошлом туре «старая синьора» разобралась с «Кремонезе» (5:0), до этого тоже был разгром «Сассуоло» (3:0).

При этом «Ювентус» часто играет расслабленно с более слабыми командами и допускает вольности в обороне, что против мощных дома сардинцев может быть чревато. Не так давно туринский клуб не смог переиграть «Лечче» (1:1), а чуть ранее только в конце сломил сопротивление «Пизы» (2:0), в том матче соперник имел немало опасных моментов и только нехватка мастерства не позволила их реализовать.

Наш прогноз: хозяева забьют за 1,80.

«Бетис» — «Вильярреал»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера

Команда Мануэля Пеллегрини традиционно борется для себя в последние годы за место в еврокубках. Сейчас «огурцы» занимают шестое место в таблице Примеры с 29 очками. В последнем туре «Бетис» не смог в гостях переиграть «Овьедо» (1:1).

До этого потерпел разгромное поражение от «Реала» со счетом 1:5. На неделе команда с большим трудом переиграла в Кубке Испании «Эльче» со счетом 2:1. В том матче уже не играл лидер атак Кучо Эрнандес, который выбыл на месяц. Давно травмирован Иско, которого очень не хватает в средней линии. Проблем у команды сейчас хватает.

Дела у «Вильярреала» идут гораздо лучше. Команда занимает третье место в чемпионате Испании и выглядит ничем не хуже лидирующих «Барселоны» и «Реала». Подопечные Марселино выиграли 7 из 8 последних игр в Примере.

В прошлом туре «Вильярреал» легко разобрался на своем поле с «Алавесом» (3:1), до этого с тем же счетом выиграл в гостях у «Алавеса». В невероятной форме находится крайний полузащитник Альберто Молейро, который перешел в команду летом, который уже забил 8 мячей в 18 играх. Под стать ему действуют и другие новички — Микаутадзе и Бьюнакан. Сейчас команда точно сильнее «Бетиса».

Наш прогноз: победа гостей с форой 0 за 1,94.

«Анже» — «Марсель»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

В этом сезоне «Анже» удивляет многих и по делу идет на 10-м месте в таблице Лиги 1. После продажи лидера и главного голеадора Эстебана Леполя в «Ренн» многие специалисты были пессимистично настроены в отношении команды и предрекали ей вылет в Лигу 2.

Но другого мнения был главный тренер Александр Дежо, который ввел целую группу молодых атакующих футболистов (Шериф, Машине, Джибрен, Петер). С ними игра «Анже» значительно посвежела, и команде удалось добыть несколько важных очков в матче с прямыми конкурентами на кураже, но класса ей все равно не хватает.

В этом сезоне «Марсель» уже заметно отстал от конкурентов в лице «Ланса» и «ПСЖ», что не может устраивать амбициозного Роберто Де Дзерби. В прошлом туре случилось неожиданное поражение на своем поле от «Нанта» (0:2). Там игру сломало ранее удаление в составе «Марселя».

Затем команда уступила в Суперкубке Франции «ПСЖ» в серии пенальти в драматичной игре, когда дружина Де Дзерби была близка к триумфу. В итоге, под горячую руку попал любительский «Байе», который был уничтожен в Кубке Франции со счетом 9:0. В игре с «Анже» гости подходят в сильнейшем составе и предельно заряженными.

Наш прогноз: победа гостей за 1,60.

