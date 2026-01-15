В этом экспрессе рассмотрим матчи французской Лиги 1 и итальянской Серии А.

«Монако» — «Лорьян»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

Проблемы «Монако» нарастают как снежный ком и начались после увольнения главного тренера Ади Хюттера. По замыслу руководства монегасков новый наставник Себастьян Поконьоли должен был наладить игру команды и сделать ее более современной, но на деле вышло все иначе.

Под руководством бельгийца, который с ходу поменял игровую схему и позицию некоторых футболистов, «Монако» стал играть только хуже, а ко всем проблемам добавились травмы ведущих игроков (Минамино, Градецкого). В последнем туре чемпионата команда проиграла без шансов «Лиону» (1:3) и сейчас занимает только 9-е место.

В отличие от монегасков дела у «Лорьяна» идут заметно лучше. Команда постепенно обживается в Лиге 1 после возвращения из Лиги 2 и чувствует себя там все более уверенно. Во главе «Лорьяна» второй год находится сильный тренер Оливье Панталони, который качественно ранее работал с «Аяччо».

В чемпионате Франции команда не знает поражений уже на протяжении шести туров, а несколько дней назад уверенно дальше прошла в Кубке Франции. Гости способны в этом матче дать бой обескровленному и кризисному «Монако», который недосчитается 7-8 игроков основы.

Наш прогноз: победа гостей с форой +1 за 1,77.

«Пиза» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Пока «Пиза» по праву идет на последнем месте в таблице итальянской Серии А. Как не старается главный тренер Альберто Джилардино вылезти из подвала, у него это все никак не получается. Сказывается ограниченный и слабый состав команды.

Только сейчас стали покупаться качественные футболисты, но их надо будет еще адаптировать и внедрить в структуру команды. Также несколько игроков по-прежнему выступают на Кубке Африке. В прошлом туре «Пиза» смогла дома отобрать очки у «Удинезе» (2:2), а до этого потерпела разгромное поражение от «Комо» (3:0).

Смена Ивана Юрича на Рафаэлле Палладино вдохнула новую жизнь в «Аталанту». В шести последних матчах Серии А бергамаски одержали 5 побед и почти подтянулись к еврокубковой зоне.

Прогнозы и ставки на футбол

В прошлом туре «Аталанта» на своем поле легко разобралась с «Торино» (2:0), до этого в гостях переиграла «Болонью» (2:0) и дома переиграла «Рому» (1:0). При этом в команде нет сейчас прежнего лидера Лукмана, которого все равно готовят к продаже, а на его место купили Джакомо Распадори. Вряд ли «Пиза» сможет устоять против мощной сейчас «Аталанты».

Наш прогноз: победа гостей с форой -1 за 2,06.

«ПСЖ» — «Лилль»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

Недавно «ПСЖ» удивил всех, вылетев из Кубка Франции от «Парижа» (0:1). Как бы не бахвалился на пресс-конференции Луис Энрике и не говорил, что его команда заслуживала победы, результат на табло, а клуб такого уровня не имеет право вылетать на столь ранней стадии.

Сейчас «ПСЖ» идет вторым в таблице Лиги 1 и на очко отстает от сенсационно лидирующего «Ланса» (1:0). Скоро возобновится ЛЧ, а потом будут матчи плей-офф, поэтому чемпиону надо сейчас налаживать дела в турнирной таблице и вряд ли стоит тут ждать традиционной для Луиса Энрике ротации. Да и соперник более, чем принципиальный.

В прошлом туре чемпионата Франции «Лилль» проиграл на своем поле «Ренну» со счетом 0:2. Но там все сломало ранее удаление бразильского защитника Александро, который вернулся в основу после тяжелой травмы.

Дальше было неожиданное поражение в Кубке Франции на своем поле от «Лиона» (1:2). Сейчас «Лилль» занимает 4-е место в Лиге 1, но амбиции клуба простираются заметно вышел. Главный тренер Бруно Женезьо любит остроатакующий футбол и даже против «ПСЖ» не будет запираться сзади, поэтому нас должны ждать яркие и обоюдоострые атаки.

Наш прогноз: тотал больше 3 за 1,80.

6.56 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 6,56.