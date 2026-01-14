В очередном экспрессе разберем матчи Серии А, Кубка Испании и Бундеслиги.

«Комо» — «Милан»

Футбол. Чемпионат Италии

«Комо» идет на шестой строчке в Серии А после 19-ти туров, имея в активе 34 балла при девяти победах, семи ничейных матчах и трех поражениях. Общая разница мячей — 27:13. У команды четыре матча без поражений: три победы и одна ничья. До этого клуб потерпел два поражения к ряду — от «Ромы» со счетом 0:1 и от «Интера» со счетом 0:4.

«Милан» занимает второе месте в Чемпионате Италии, набрав 40 очков при 11 победах, семи ничейных матчах и одном поражении. Команда смогла забить 30 мячей, пропустив 15 в свои ворота. В последних пяти матчах «Милан» лишь однажды проиграл, забрав две победы и два матча сведя вничью. Клуб в ноябре выдал серию из девяти встречах без поражений.

Изначально, команды должны были сыграть еще 21 декабря, однако игру перенесли. Сейчас клубы готовы к матчу, подходя в максимально стабильной форме. Что «Милан», что «Комо» выдали отличную серию в конце весны, а в последних встречах миланская команда более привлекательна, однако хозяева встречи готовы до конца упереться.

Наш прогноз: обе забьют в матче за 1.75.

«Аугсбург» — «Унион» Берлин

Футбол. Чемпионат Германии

«Аугсбург» проваливает сезон в Бундеслиге. Команда занимает 15-ю строчку после 16-ти туров в чемпионате, имея в активе с 14 баллами при четырех победах, двух матчах вничью и десяти поражениях. В поединках с ноября по январь у клуба в семи матчах всего две победы и 12 пропущенных мячей.

«Унион» Берлин идет на девятой строчке в Бундеслиге. У клуба 22 балла после 16-ти матчей при шести победах, четыре матча вничью и шести поражениях. Команда смогла забить 22 мяча и пропустила 25 гола в свои ворота. В последних трех встречах «Унион» смог победить с общим счетом 6:2.

Перед этим матчем форма у «Униона» более стабильная и по сезону команда идет на более высокой позиции. Отметим, что клуб потерпел всего одно поражение в пяти крайних матчах, забив в каждом из них. В этом матче можно сыграть на тотале мячей, учитывая количество пропущенных мячей от каждой из сторон.

Наш прогноз: обе забьют в матче за 1.67.

«Расинг» — «Барселона»

Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала

«Расинг» является лидером второго дивизиона Испании, набрав после 21 матча 38 баллов при 11 победах, пяти ничейных матчах, пяти поражениях. Общая разница мячей по сезону — 45:31. В последних пяти поединках клуб одержал всего одну победу, два матча вничью и два поражения.

У «Барселоны» похожая ситуация, однако каталонцы являются лидером Ла лиги. «Барселона» смогла набрать 49 очков после 19 матчей. В активе клуба 16 побед, одна ничья и два поражения. При этом, последняя неудача у каталонцев была 26 ноября в Лиге чемпионов против «Челси» со счетом 0:3. После этого клуб выдал серию из десяти побед к ряду.

В матче результат кажется очевидным, однако «Расинг» в прошлом туре уже обидел команду из Ла лиги. Клуб обыграл в 1/16 финала «Вильярреал» со счетом 2:1. Однако «Барселона» кажется намного грозным соперником и вряд ли захочет усложнять себе жизнь в борьбе за все титулы в этом сезоне.

Наш прогноз: победа «Барселоны» в матче за 1.25.

