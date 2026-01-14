В очередном экспрессе разберем встречи полуфинала Кубка английской лиги, Серии А и Бундеслиги.

«Наполи» — «Парма»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Сейчас «Наполи» занимает третье место в таблице итальянской Серии А с 39 очками. Прошлогодний чемпион пока отстает от «Милана» (40) и «Интера» (43). В прошлом туре команда Антонио Конте провела неплохой матч против лидера Серии А.

«Наполи» ничем не уступал «Интеру» (2:2) и по ходу матча дважды сумел отыграться в счете. Главным героем в составе неаполитанцев стал Скотт Мактоминей, оформивший дубль. До этого команда также сыграла вничью в гостях с «Вероной» (2:2), уступая по ходу встречи со счетом 0:2.

Пока «Парма» занимает 14-ю строчку в чемпионате Италии, но ее игра оставляет не самое однозначное впечатление. Самый молодой тренер Серии А Карлос Куэста (29 лет) пытается привить пармезанцам современный стиль игры, но у него не всегда это получается.

В прошлом туре команда переиграла в гостях «Лечче» (2:1), но до 55-й минуты и удаления в составе соперников «Парма» вообще ничего не показала и по делу проигрывала, только в большинстве команда пришла в себя и смогла перевернуть ход матча. Напомним, что до сих пор травмирован основной голкипер клуба Судзуки и один из лучших в Серии А, который, можно сказать, половина команды. «Наполи» даже не в лучшем состоянии сильнее на голову нынешней «Пармы».

Наш прогноз: победа «Наполи» за 1,34.

«Кельн» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига

В этом сезоне «Кельн» наконец смог вернуться в Бундеслигу и там себя чувствует довольно уверенно, располагаясь в середине турнирной таблицы с 17 очками. Особенно ярко себя проявляет 19-летний полузащитник Саид Эль-Мала, на которого уже положили глаз многие европейские топ-клубы.

После возобновления чемпионата «Кельн» сыграл вничью в гостях против «Хайденхайма», дважды отыгрываясь по ходу встречи. Один из голов как раз на счету Эль-Мала, у которого теперь 7 мячей в Бундеслиге.

После небольшой зимней передышки «Бавария» снова мощно включилась и вынесла в 16-м туре «Вольфсбург» со счетом 8:1, в очередной раз подтвердив, что в нынешнем сезоне мюнхенцы на две головы выше в чемпионате любого из своих соперников.

При этом «Бавария» первый тайм выиграла 2:1, не особо напрягаясь, но как только чуть увеличила обороты, так сразу ее преимущество стало колоссальным. «Баварии» не привыкать играть матчи через три дня, тогда как «Кельну» этот немного непривычно.

Наш прогноз: победа гостей с форой -1 за 1,34.

«Челси» — «Арсенал»

Футбол. Кубок английской лиги. Полуфинал

Для нового главного тренера «Челси» Лиама Росеньора эта встреча станет первой серьезной проверкой на прочность и способность противостоять давлению со стороны прессы и болельщиков.

В прошлой игре «синие» под руководством 41-летнего специалиста легко обыграли в Кубке Англии в гостях «Чарльтон» со счетом 5:1. Там Росеньор выставил состав близкий к оптимальному и он его не подвел, позволив успешно дебютировать и получив небольшой заряд уверенности.

В чемпионате Англии «Арсенал» продолжает уверенно лидировать с отрывом в 6 очков от ближайших преследователей. В прошлом туре «канониры» не смогли на своем поле переиграть «Ливерпуль» (0:0). Игра получилась не самой событийной в игровом плане, но изобиловала эмоциями и эпизодом с Мартинелли и Брэдли.

После этого «Арсенал» покуражился в игре Кубка Англии, разгромив «Портсмут» в гостях со счетом 4:1. Микель Артета дал отдохнуть в этом матче большинству лидеров, памятуя о плотном графике и предстоящей игре с «Челси».

Первая игра вряд ли получится событийной, «Арсеналу» нет смысла форсировать события на поле, он сейчас намного сильнее и гораздо лучше организованнее, поэтому гости будут играть прагматично, вынуждая соперника атаковать и ловить их в контратаках.

Наш прогноз: индивидуальный тотал на «Челси» меньше 1,5 (команда забьет менее двух голов) за 1,47.

