В очередном экспрессе разберем встречи Кубка Италии, Испании и английской лиги.

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

Футбол. Кубок английской лиги. Полуфинал

На пути к полуфиналу турнира «Ньюкасл» прошел «Брэдфорд» (4:1), «Тоттенхэм» (2:0) и «Фулхэм» (2:1), везде показывая яркий и содержательный футбол. Вообще, сейчас подопечные Эдди Хау показывают игру высокого качестве и постепенно поднимаются в таблице АПЛ после не самого лучшего старта.

В последнем туре чемпионата Англии «Ньюкасл» выдали мощный камбэк против «Лидса», уступая к 90-й минуте со счетом 2:3, но сумев забить в компенсированное время два мяча и вырвать победу. Затем последовал перфоманс и в Кубке Англии, где также был обыгран «Борнмут» (4:3).

На пути к этому матчу «Манчестер Сити» смог убрать с дороги «Хаддерсфилд» (2:0), «Суонси» (3:1) и «Брентфорд» (2:0), выставляя во всех этих встречах смешанный состав и предоставляя игровую практику молодежи.

В Кубке Англии «Манчестер Сити» вдоволь порезвился с «Эксетером» (10:1), а до этого в АПЛ сыграл вничью в гостях с «Эвертоном» (1:1). У «горожан» сейчас колоссальные проблемы в центре обороны после травмы Диаша, Гвардиолы и Стоунза, из аренды был отозван даже молодой Альене. У «Ньюкасла» тоже хватает потерь в защите. Учитывая наличие ответной игры и возможность разобраться во втором матче, стоит ждать тут забитых голов и открытого футбола.

Наш прогноз: обе забьют за 1,51.

«Рома» — «Торино»

Футбол. Кубок Италии. 1/8 финала

Несмотря на то, что «Рома» отлично выступает в текущем сезоне на всех фронтах, недовольство главного тренера Джан Пьеро Гасперини начинает проявляться все громче. Он вступил в конфликт со спортивным директором, который обещал ему подписать качественного центрфорварда в зимнее трансферое окно, но пока так и не сделал этого.

Сейчас алленаторе «Ромы» приходится иногда выпускать на острие атаки Довбика и Фергюсона, игра которых его не устраивает, так как других вариантов нет. Все-таки Дибала, Соуле, Бальданци и Пеллегрини привыкли играть гораздо глубже. В двух последних матчах были обыграны с одинаковым счетом 2:0 «Лечче» и «Сассуоло», но это не показатель, эти клубы сейчас далеки от лучшей формы.

Пока «Торино» занимает 13-е место в таблице Серии А, откатившись после двух поражений подряд немного вниз. В Кубке Италии «гранатовые» прошли «Пизу» и «Модену», обыграв их с минимальным счетом 1:0.

Пусть команда и потерпела два поражения, сейчас она находится в неплохом состоянии. Полностью выздоровел Сапата после тяжелой травмы колена, в атаке также есть Симеоне и Адамс, а в полузащите находящиеся в отличной форме Влашич и Казадей. «Роме» с потерями в центре защиты и возможной ротацией придется очень непросто в этой встрече.

Наш прогноз: победа гостей с форой +1,5 за 1,51.

«Реал Сосьедад» — «Осасуна»

Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала

Недавно «Реал Сосьедад» возглавил Пеллегрино Матараццо известный по успешной работе в Бундеслиге. Пока при нем клуб из Сан-Себастьяна сыграл вничью с мадридским «Атлетико» (1:1) на своем поле и выиграл в гостях у «Хетафе» (2:1).

В Кубке Испании «Реал Сосьедад» выбил «Негрейру» (3:0), «Реус» (2:0) и «Эльденсе» (2:1). Не так давно вернулся в строй лидер и капитан Микель Оярсабаль, набирает форму Кубо, активен Браим Мендес. Сейчас хозяева находятся в неплохом состоянии. Даже Захарян иногда появляется на поле.

В этом сезоне «Осасуна» пока находится не в лучшем состоянии и сейчас занимает только 15-е место в таблице Примеры, располагаясь выше на два очка от зоны вылета. В прошлом туре команда в гостях проиграла «Жироне» (0:1).

В Кубке Испании подопечные итальянца Лиски выбили «Сант-Жорди» (5:0), «Эбро» (5:3) и Уэску (4:2, доп время). Для хозяев эта встреча явно важнее, так как через чемпионат пробиться в еврокубки будет очень сложно, а для «Осасуны» сейчас важнее борьба за выживание. Также стоит учесть, что Матараццо только знакомится с возможностями своих футболистов, поэтому ротация, если и будет, то минимальная.

Наш прогноз: победа хозяев с форой 0 в основное время за 1,40.

