В очередном экспрессе разберем матчи Суперкубка Испании, Примеры и итальянской Серии А.
«Барселона» — «Реал» Мадрид
Футбол. Суперкубок Испании. Финал
В полуфинале Суперкубка «Барселона» неожиданно легко разобралась с «Атлетиком» из Бильбао со счетом 5:0. Уже к перерыву каталонцы вели с разницей в четыре мяча и второй тайм превратился в пустую формальность.
Главным героем встречи стал Рафинья, оформивший дубль и отдавший голевую передачу. До этого в Примере «Барселона» выиграла с одинаковым счетом 2:0 у «Вильярреала» и «Эспаньола». Вообще, в 2026 году команда Ханси Флика неплохо играет в защите, а основной вратарь Жоан Гарсия находится в потрясающей форме.
Путь к решающему матчу у мадридского «Реала» получился гораздо тяжелее. Соперником был «Атлетико», который был обыгран со счетом 2:0. Уже в начале игры Вальверде вывел «сливочных» вперед, а на 55-й минуте Родриго увеличил преимущество в счете.
После этого соперник проснулся и быстро сократил отставание в счете, а в конце встречи устроил финальный штурм, который не увенчался успехом. В первом круге чемпионата «Реал» выиграл у «Барселоны» со счетом 2:1. Предстоящая игра очень важна в первую очередь в имиджевом плане и вряд ли тут стоит ждать, что будет пробит завышенный тотал. Не стоит забывать и про травмированного Мбаппе.
Наш прогноз: тотал меньше 4 за 1,54.
«Леванте» — «Эспаньол»
Футбол. Чемпионат Испании. Примера
Пока «Леванте» откровенно разочаровывает в этом сезоне и по делу находится в подвале турнирной таблицы Примеры. В прошлом туре команда неожиданно встрепенулась и смогла на выезде разгромить «Севилью» со счетом 3:0.
Сама игра получилась равной, но в отличие от соперника «Леванте» смог реализовать все свои моменты. В составе сборной Камеруна находится лучший нападающий Карл Этта Эйонг и даже после вылета своей команды он вряд ли сразу выйдет в этой игре, а это большая потеря.
В этом сезоне «Эспаньол» чудо как хорош и располагается на пятой строчке в таблице чемпионата Испании после признанной четверки грандов. В последнем туре команда проиграла в дерби «Барселоне» со счетом 0:2, но счет точно не отражает события происходящие на поле, что даже признал после игры Ханси Флик.
«Эспаньол» имел кучу моментов на протяжении всех 90 минут, но кураж поймал бывший голкипер команды Гарсия, а блауграна смогла забить свои голы лишь в самом конце. Большим подспорьем станет и возвращение в строй главной звезды Хави Пуадо после тяжелой травмы. Он уже готов выйти в основе.
Наш прогноз: гости не проиграют за 1,38.
«Фиорентина» — «Милан»
Футбол. Чемпионат Италии. Серия А
Потихоньку, но «Фиорентина» начинает оживать, подав признаки жизни под управлением Паоло Ваноли. В прошлом туре «фиалки» провели неплохой матч против «Лацио» (2:2), где упустили победу в компенсированное время.
Ранее был обыгран «Кремонезе» (1:0). Также произошли изменения и в спортивном блоке, теперь за трансферную политику будет отвечать Фабио Паратичи, который уже активно включился в дело и подписал двоих качественных футболистов (Саломона и Брешианини).
В последнее время игра «Милана» несколько померкла, все-таки сказывается нехватка забивного нападающего. Подписание Фюллькруга пока себя не оправдывает, немец явно далек от лучшей формы, а Леао все-таки постоянно тянет в глубину.
В прошлом туре «Милан» имел большие проблемы с «Дженоа» (1:1), а ранее с трудом переиграл «Кальяри» (1:0). Даже крупная победа над «Вероной» (3:0) несколько обманчива, там россонери забили все свои моменты. В этой игре вряд ли стоит ждать много голов, Ваноли отдаст мяч «Милану» и выстроит плотные редуты сзади, благо он сейчас наладил игру в обороне и определился с основными защитниками.
Наш прогноз: тотал меньше 3 за 1,47.
Общий коэффициент — 3,12.