В этом экспрессе рассмотрим игры итальянской Серии А, Примеры и Кубка Африки.

«Овьедо» — «Бетис»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера

Сейчас «Овьедо» занимает последнее место в таблице чемпионата Испании с 12 очками. Напомним, что команда вернулась в Примеру после более чем 20-летнего отсутствия. Недавно в команде снова поменялся главный тренер (уже третий по счету).

Теперь «Овьедо» возглавляет уругваец Гильермо Альмада, который с ходу взял курс на избавление от ветеранов в составе. Была прервана аренда известного по игре в РПЛ Рондона, в запас угодил легенда клуба Санти Касорла. Пока при новом наставнике команда сыграла два раза вничью.

Традиционно при Мануэле Пеллегрини «Бетис» в последние годы находится в верхней части турнирной таблицы и постоянно играет в еврокубках. Сейчас «огурцы» идут шестыми в чемпионате Испании, а их игра радует глаз.

Правда, в последнем туре «Бетис» разгромно проиграл в гостях «Реалу» (1:5), но счет там не отражает истинное положение дел на футбольном поле. У соперника все залетало, тогда как севильский клуб транжирил моменты и обстучал штанги и перекладины. Ранее был разгромлен дома «Хетафе» (4:0). Гости точно сильнее во всех компонентах нынешнего «Овьедо» и должны добиться успеха.

Наш прогноз: победа «Бетиса» с форой 0 за 1,40.

Алжир — Нигерия

Футбол. Кубок Африки. Четвертьфинал

На групповом этапе Алжир уверенно выиграл свой квартет, взяв девять очков из девяти возможных. Были обыграны Судан (3:0), Буркина-Фасо (1:0) и Экваториальная Гвинея (3:1). Справедливости ради, это соперники не самого высокого уровня.

В 1/8 финала Алжир в напряженной борьбе в дополнительное время смог переиграть ДР Конго со счетом 1:0, забив на 119-й минуте. Алжирцы владели преимуществом в этой встрече, но она получилась не самой событийной и не изобиловала опасными моментами.

Складывается впечатление, что Нигерия к решающим матчам выходит на пик формы. В своей группе сборная также взяла 9 очков из 9 возможных, обыграв Танзанию (2:1), Тунис (3:2) и Уганды (3:1).

Прогнозы и ставки на футбол

В плей-офф под каток нигерийцев попал Мозамбик, который был разгромлен со счетом 4:0. Уже к перерыву лидеры сборной Лукман и Осимхен забили по мячу, а после перерыва форвард «Галатасарая» оформил дубль. Точку же поставил Адамс. Нигерия гораздо выше классом организованного, но не звездного Алжира, и вряд ли уступит в этой встрече.

Наш прогноз: Нигерия не проиграет в основное время за 1,35.

«Аталанта» — «Торино»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

После назначения Рафаэле Палладино на пост главного тренера «Аталанты» бергамаски прибавили и заметно подтянулись к группе лидеров, занимая 7-е место с 28 очками. В 19-м туре был обыграна в гостях «Болонья» (2:0).

До этого на своем поле побеждена «Рома» (1:0). Всего же в 5 последних играх Серии А были одержаны 4 победы. При этом у «Аталанты» сейчас нет главной звезды Лукмана, но Палладино умело ротирует состав, в последней игре в основе вышел Крстович и оформил дубль.

«Торино» сейчас тоже находится в отличной форме и много забивает. Великолепный ход набрал капитан «гранатовых» Никола Влашич, забивающий чуть ли не в каждой игре. Вернулся в строй после тяжелой травмы Дуван Сапата.

Также в атаке неплохо смотрится Че Адамс и Джованни Симеоне. В последнем домашнем матче «Торино» неожиданно уступил «Удинезе» (1:2), а до этого было разгромная победа в гостях «Вероны» (3:0). Оба соперника сейчас в отличном состоянии, а их тренеры Палладино и Барони являются апологетами атакующего футбола.

Наш прогноз: обе забьют за 1,82.

3.44 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,44.