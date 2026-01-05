«Ноттингем» отберет очки у «Вест Хэма», «Лечче» и «Рома» не станут отсиживаться в обороне

В очередном экспрессе рассмотрим встречи Серии А и английской Премьер-лиги.

«Лечче» — «Рома»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Сейчас «Лечче» занимает 16-е место в таблице Серии А с 17 очками и на пять оторвался от зоны вылета. С этого сезона команду тренирует известный специалист Эусебио Ди Франческо, который сделал себе имя в качестве игрока в «Роме», поэтому игра для него будет вдвойне принципиальным.

В прошлом туре «Лечче» смог отобрать очки на выезде у «Ювентуса», сыграв с ним вничью со счетом 1:1. Причем, первый тайм остался за ним, но после перерыва туринцы смогли сразу сравнять счет, затем обрушили мощный натиск на ворота соперника, имели кучу опансых моментов, а также не реализовали пенальти. «Лечче» может быть доволен набранным очком.

В последнее время «Рома» испытывает небольшой спад и немного скатилась в турнирной таблице Серии А, занимая сейчас пятое место. Причиной этого стал отъезд нескольких ведущих игроков на Кубок Африки и переполненный лазарет.

В предстоящей встрече добавится и дисквалификация двух основных защитников (Манчини и Эрмозо), поэтому оборонительная линия предстанет в экспериментальном и сильно ослабленном виде, ведь на Кубке Африки еще и третий игрок основы Ндика.

Наш прогноз: тотал больше 1,5 за 1,44.

«Вест Хэм» — «Ноттингем»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

В этом сезоне Вест Хэм« в жесточайшем кризисе и сейчас идет в зоне вылета с 14 очками, как раз на четыре очка отставая от "Ноттингема", который располагается строчкой выше. Понятно, что не оправдывает пока себя и замена Грэма Поттера на Нуну.

С португальским специалистом "молотобойцы" точно не прибавили, а стали играть даже слабее. В последнем туре "Вест Хэм" умудрился в гостях уступить главному аутсайдеру "Вулверхэмптону" с разгромным счетом 0:3, для которого эта победа стала первой в чемпионате.

Дела у "Ноттингема" немногим лучше, но точно не так, как себе представляло руководство клуба перед началом сезона, мечтая об успешной борьбе в еврокубках и АПЛ. У "лесников" уже третий главный тренер.

Начинала чемпионат команда под руководством Нуну, затем был Постекоглу, а сейчас Дайч, который работает с переменным успехом, но с ним "Ноттингем" хоть немного, но прибавил и стал более организованным. У хозяев под большим вопросом участие лидеров Пакета и Тодибо, также есть игроки на КАН. У гостей тоже есть проблемы с составом, но там обойма гораздо больше и выбор исполнителей богаче, поэтому они должны увезти очки в этой игре.

Наш прогноз: гости не проиграют за 1,36.

"Пиза" — "Комо"

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

После прошлого тура "Пиза" опустила на последнюю строчку в таблице Серии А, но там очень высокая плотность и пара удачных матчей позволит команде Альберто Джилардино подняться на несколько строчек выше.

В прошлом туре "Пиза" смогла выстоять в гостях против "Дженоа" (1:1), до этого уступила дома "Ювентусу" (0:2) и сыграла вничью с "Кальяри" (2:2) на Сардинии, что всегда непросто. Вообще, команда очень организованная и неприятная, но ей не хватает исполнительского мастерства, особенно в атаке.

Пока "Комо" подтверждает своим амбиции делом и располагается в зоне еврокубков, на шестом месте с 30 очками. В последнем туре на своем поле был обыгран "Удинезе" со счетом 1:0 при полном территориальном преимуществе, а до этого в гостях был разгромлен "Лечче" (3:0).

Вообще, "Комо" на удивление строго играет в обороне и очень мало пропускает, но в атаке есть проблемы. Пока не оправдывает себя покупка Мораты, сложно проходит адаптация Дувикаса, уехал на КАН вингер Диао. К тому же игра команды Сеска Фабрегеса сильно зависит от Нико Паса, которому придется непросто против вязкой "Пизы".

Наш прогноз: победа хозяев с форой +1,5 за 1,37.

