Габон — Кот-д’Ивуар

Футбол. Кубок Африки. Групповой этап

В группе F сборная Габона идет на последней строчке в квартете, не набрав ни одного очка в двух предыдущих матчах. В первом туре габонцы минимально уступили сборной Камеруна со счетом 0:1. Во втором туре команда неожиданно уступила сборной Мозамбика со счетом 2:3.

Сборная Кот-д’Ивуара является действующим чемпионом Кубка африканских чемпионов и идет на первой строчке во группе F, набрав четыре очка после двух туров. В первом матче команда минимально обыграла Мозамбик благодаря голу Амада Диало в начале второго тайма. Во втором раунде была зафиксирована ничья против Камеруна (1:1). Автором гола вновь выступил Диало.

Из сильных сторон Габона выделим неплохой набор исполнителей в атаке. Пьер-Эмерик Обамеянг из «Марселя» и Марио Лемина из «Галатасарая» способны оказать давление на оборону гостей, однако, как показывают последние матчи, стабильного результата это не дает. Хотя, если поражение считать за результат, то он лишь таков.

В пользу Кот-д’Ивуара говорит резвая атака в лице Амада Диалло и Себастьена Алле и крепкая полузащита, в которой выделяется капитан сборной Франк Кесси, однако хавбек провалил прошлый матч против Камерун. Что касается этой игры, то команде намного проще играть первым номером, и она умеет это делать. От Габона сопротивления не предвидеться.

Наш прогноз: Победа Кот-д’Ивуара за 1,48.

Мозамбик — Камерун

Футбол. Кубок Африки. Групповой этап

Мозамбик идет на третьей строчке в группе F с тремя очками после двух матчей. Команда проиграла с минимальным счетом Кот-д’Ивуару (0:1), однако смогла переиграть Габон со счетом 3:2 во втором раунде. Голами отметились Файсал Бангал, Вити и Жени Катаму.

Камерун с четырьмя баллами идет на втором месте в группе F. Команда имеет на своем счету победу в первом туре над сборной Габона (1:0) и ничью в поединке против Кот-д’Ивуара (1:1). Команды на двоих пробили в сторону ворот в сумме 25 раз, однако забили лишь по разу.

Камерун бесспорно является фаворитом в этом матче и готов побороться за первую строчку, если в параллельном матче все сложится удачно для гостей. Однако нельзя не отметить сборную Мозамбика. Команда без больших турнирных ожиданий имеет реальные шансы на выход из группы, однако будем реалистами и просто посмотрим на состав команд. Камерун должен зарабатывать три очка.

Наш прогноз: Победа Камеруна за 1,70.

«Адь-Холуд» — «Аль-Хиляль»

Футбол. Чемпионат Саудовской Аравии

Саудовский «Адь-Холуд» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата, записав на свой счет девять баллов после десяти матчей. Команда смогла выиграть три матча, однако проиграла целых семь с общей разницей мячей 13:19. При этом в пяти последних встречах на балансе всего одна победа и четыре поражения.

«Адь-Хиляль» идет на третьей строчке с 26 очками при восьми победах и двумя матчами вничью. Команда забила 27 мячей, пропустив 11 в свои ворота. Команда катком проходится по своим соперникам и имеет серию из 15 побед к ряду, а последнее поражение было на клубном чемпионате мира 5 июля.

«Адь-Хиляль» идет на прекрасной серии побед и находится в погоне за лидерами чемпионата. Отставание от «Адь-Насра» четыре очка перед этой игрой, и оно может сократиться в поединке против середняка саудовского чемпионата. Поставим на количество мячей в матче. «Адь-Хиляль» стабильно в последних пяти поединках забивает по 3 мяча в среднем.

Наш прогноз: Тотал больше 3 мячей за 1,42.

