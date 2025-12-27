«Волки» выстоят в Ливерпуле, «Комо» разберется с «Лечче», а «Лацио» и «Удинезе» будут забивать

В этом экспрессе проанализируем матчи итальянской Серии А и АПЛ.

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига

После нескольких удачных матчей «Ливерпуль» поднялся на пятое место в таблице АПЛ и сейчас имеет 29 очков, вплотную подобравшись занимающему строчку выше «Челси». Но все равно у команды Арне Слота проблем еще вагон.

Никак не могут адаптироваться Вирц и Исак (швед к тому же получил тяжелую травму), на Кубок Африки отправился Мохамед Салах, эту встречу пропустит из-за перебора карточек Собослаи, под вопросом участие Фримпонга и Брэдли, а скамейка запасных у «Ливерпуля» не самая длинная.

Пусть «Вулверхэмптон» и выглядит откровенным аутсайдером в этом сезоне в Премьер-лиге, но после назначения Роба Эдвардса на пост главного тренера в клубе появились проблески надежды. При нем команда стала давать бой и показывать зубы, но ей откровенно не везет, а серия поражений достигла уже 10 матчей.

В последнем туре «волки» уступили дома «Брентфорду» (0:2), пропустив оба мяча после 60-й минуты, до этого дали бой «Арсеналу» (1:2), «канониры» вырвали победу на 90+4-й минуте и уступили «МЮ» (1:4), но первый тайм завершился вничью (1:1).

Наш прогноз: победа гостей с форой +2,5 за 1,45.

«Лечче» — «Комо»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Имея один из слабейших составов в итальянской Серии А, главный тренер хозяев Эусебио ди Франческо пока удерживает команду выше зоны вылета, располагаясь на 14-м месте с 16 очками.

В прошлом туре «Лечче» переиграл на своем поле прямого конкурента «Пизу» (0:1). В этом матче травму получил нынешний лидер клуба Медон Бериша, который развивает большинство атак, без косовара будет очень непросто против мощной средней линии «Комо». Также тренерскому штабу окажутся недоступными еще несколько важных футболистов из-за травм, дисквалификаций и игры на Кубке Африки.

Два последних матчах дружина Сеска Фабрегаса проиграла, но там были игры со статусными соперниками. Сначала молодой «Комо» поставил на место «Интер», разгромив со счетом 4:0 и показав, что такое настоящий топ-клуб.

Затем пришел черед «Ромы» (1:0), которая связала по рукам и ногам Нико Паса и компанию и ничего не дала сделать в атаке, а сама реализовала чуть ли единственный момент. Сейчас для «Комо» идет обычный период осмысления и приобретения уверенности в себе и «Лечче» поможет команде в этой игре.

Наш прогноз: победа гостей с форой 0 за 1,35.



«Удинезе» — «Лацио»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

В текущем сезоне «Удинезе» играет очень неровно, но все равно располагается в середине турнирной таблицы Серии А. Но главным откровением в его игре стала форма Николо Дзаньоло. Давно списанный всеми итальянский талант, дважды рвавший «кресты», неожиданно возродился под руководством Косты Руньяича.

У него уже 4 гола в 14 матчах, при том, что первые матчи сезона он играл от силы 30-45 минут. При этом за последние 4 сезона Дзаньоло забил всего 4 гола. Неизвестно, чем поит своих игроков немец Руньяич, но подобный ренессанс пережил Флорьян Товен, который в этом сезоне разрывает Лигу 1 за «Ланс» и вернулся в сборную Франции, а в прошлом сезоне играл за «зебр».

Когда во главе клуба стоит Маурицио Сарри, это всегда интересно. Летом он снова вернулся в «Лацио», но столкнулся с трансферным баном, поэтому пришлось изыскивать кадровые резервы. Но это для него не проблема.

Сначала вернулся в ворота Проведель и снова заблистал, потом реанимированы были забытые прежними наставниками Канчельерри, Башич и Пеллегрини-младший. Сейчас придет очередь Кастельяноса, который был по большей части травмирован в этом сезоне. Сарри всегда умел работать с «девятками», спросите у Игуаина как. Возможно, алленаторе окуривает их благовониями. Голы тут будут.

Наш прогноз: тотал больше 2 за 1,74.

