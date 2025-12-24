В этом экспрессе рассмотрим игры группового этапа Кубка Африки, чемпионата Бельгии и Саудовской Аравии

Египет — ЮАР

Футбол. Кубок Африки. Групповой этап

Египет, ведомый своим «фараоном» Мохамедом Салахом, начал с победы Кубок Африки. В первом туре команда оказалась сильнее сборной Зимбабве. Победный гол в матче, на 90+1-й минуте как раз на счету Салаха. Что бросается в глаза, так это игра Египта в обороне. Сборная пропускает в четырех матчах к ряду. Несмотря на три победы в последних пяти поединках, игра в защите остается слабым местом Египта.

Сборная ЮАР также выиграла первый матч в группе B. Команда смогла справиться со сборной Анголы, завершив поединок со счетом 2:1. ЮАР много забивает в последних матчах. Итогом яркой и быстрой игры в атаке является великолепная победная серия, которая на данный момент насчитывает девять матчей к ряду.

Обе команды нацелены на атаку, однако ЮАР придется вымучивать свои моменты в этой игре. При этом номинальные гости умеют играть от соперника, который, скорее всего с первых минут побежит вперед. Сыграем на тотале мячей в поединке.

Наш прогноз: тотал больше 1,5 мячей в матче за 1,52.

«Генк» — «Брюгге»

Футбол. Чемпионат Бельгии.

«Генк» на данный момент «буксует» в чемпионате Бельгии. Команда идет на седьмой строчке, набрав 25 очков. В розыгрыше Лиги Европы клуб расположился на 16-м месте после шести игр с десятью баллами. Комадный кризис ярко демонстрирует серия из пяти матчей без побед: три поражения и два матча вничью.

«Брюгге» борется за первую строчку в чемпионате Бельгии. Команда остает от лидирующего «Сент-Жиллуаза» на три очка, имея в активе 38 баллов после 19 матчей. «Брюгге» имеет второй показатель по забитым мячам в лиге, заколотив 31 мяч в ворота соперника. В Лиге чемпионов клуб смог набрать всего четыре балла после шести встреч, пропустив 16 мячей.

«Генк» и «Брюгге» будут решать разные задачи в этом поединке: первые планируют не остать от зоны квалификации еврокубков перед зимней паузой, другие постараются уйти на паузу в качестве лидера чемпионата. Фаворита назвать тяжело в этом поединке, поэтому сыграем на ожидании голов от каждой из сторон.

Наш прогноз: обе команды забьют в матче за 1,55.

«Аль-Хиляль» — «Аль-Халидж»

Футбол. Чемпионат Саудовской Аравии.

«Аль-Хиляль» продолжает погоню за лидером чемпионата «Аль-Насром» в чемпиоанате Саудовской Аравии. Команда Симоне Индзаги идет на второй строчке, набрав 23 балла в девяти матчах при 24 забитых и девяти пропущенных мячах. «Аль-Хиляль» идет на победной серии из 14 встреч к ряду и намерен продолжить победную поступь.

«Аль-Халидж» идет на шестой строчке в чемпионате Саудовской Аравии, имея в активе 14 баллов после девяти встреч при четырех победах, двух матчах вничью и трех поражениях. Команда пропускает в восьми поединках подряд, при этом последние две встречи были проиграны с общим счетом 4:8.

Ожидаем в этой встрече большое количество голов. Обе команды в четырех из пяти встреч пробивали тотал больше 2,5 мячей. Учитывая мотивацию и состав «Аль-Хиляля» можно сыграть на более рисковой ставке и поставить на тотал больше трех мячей в поединке.

Наш прогноз: тотал больше 3 в матче за 1,50.

