Камерун и Габон порадуют результативностью, Алжир и Кот-д'Ивуар стартуют с побед

В этом экспрессе рассмотрим игры группового этапа Кубка Африки.

Алжир — Судан

Футбол. Кубок Африки. Групповой этап

Традиционно Алжир находится в числе главных фаворитов на Кубке Африки в последние годы. Команда очень организована, сбалансирована и чуть ли больше всех на континенте приближена к европейским сборным.

Второй год с командой работает известный швейцарский специалист Владимир Петкович, под руководством которого Алжир уверенно отобрался на чемпионат мира 2026 года. Состав у алжирцев приличный, там выделяются Марез, Амура и Беннасер.

Перед стартом турнира Судан выглядит откровенным аутсайдером в квартете Е и за счастье команде будет пробиться в плей-офф. Состав у номинальных гостей откровенно слабый.

Там вообще нет знакомых имен, и никто из футболистов не выступает в европейских клубах. В этом матче Алжир воспользуется превосходством в классе и стартует с победы.

Наш прогноз: победа Алжира за 1,42.

Кот-д'Ивуар — Мозамбик

Футбол. Кубок Африки. Групповой этап

На стартующем турнире Кот-д'Ивуар начинает защиту чемпионского титула. Напомним, что в финале Кубка Африки-2023 была обыграна Нигерия (2:1). Лидеры того созыва Аллер и Кессье заметно сдали, но сейчас на первые роли выдвинулись новые звезды.

В первую очередь, это Ян Диоманде из «РБ Лейпциг», Амад Диалло из «Манчестер Юнайтед» и Гуэла Дуэ из «Страсбурга». Также теперь у Кот-д'Ивуара новый главный тренер 41-летний Эмерс Фае.

В отборе на ЧМ-2026 Мозамбик был близок к тому, чтобы отобраться в финальную часть, но в итоге ему не хватило одного очка. Уже четвертый год с командой довольно неплохо работает местный специалист Чиквиньо Конде.

Прогнозы и ставки на футбол

Главными звездами в этом составе являются крайний полузащитник «Спортинга» Жени Катамо и опытный защитник Рейнилдо Мандава. Остальные игроки заметно уступают им в классе и в основном играют в африканских клубах.

Наш прогноз: победа хозяев за 1,38.

Камерун — Габон

Футбол. Кубок Африки. Групповой этап

Чуть больше месяца назад Камерун не смог выйти на чемпионат мира 2026 года, уступив в стыковых матчах ДР Конго (0:1), поэтому сборная будет полна решимости реабилитироваться на Кубке Африки.

После неудачного отбора в сборной Камеруна сменился главный тренер, на этот турнир ее везет местный специалист Давид Пажу, который неплохо ранее работал с местными клубами.

Габон является крепким середняком в Африке и тоже, как Камерун, не смог в стыках на ЧМ-2026 пройти Нигерию (1:4), но при этом местный тренер сохранил свой пост и не был отправлен в отставку.

Обе команды имеют довольно неплохую группу атаки и среднюю линию, которые заметно сильнее обороны. Имея в составе с одной стороны Мбемо, Этта Эйонга и Буанга с Лемина в составе Габона стоит рассчитывать на забитые мячи.

Наш прогноз: тотал больше 1,5 за 1,45.

2.84 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 2,84.