В предстоящем экспресс рассмотрим встречи Кубка английской лиги и Кубка Африки.

«Арсенал» — «Кристал Пэлас»

Футбол. Кубок английской лиги. Четвертьфинал

Лидер Премьер-лиги к этой игре подойдет в прекрасном расположении духа после непростой побед в чемпионате в гостях над «Эвертоном» (1:0). «Арсенал» полностью контролировал ход матча, забив в середине первого тайма, а затем доведя матч до нужного результата.

В преддверии Католического Рождества вряд ли Микель Артета будет ротировать сильно состав, постараясь добыть победу для своих болельщиков. Сейчас «канониры» имеют неплохую обойму, многие футболисты вернулись в строй после длительного отсутствия (Эдегор, Жезус), выбирать и усиливать игру по ходу ему есть кем.

Другое положение дел у «Кристал Пэлас», у которого с каждым матчем все сильнее садятся батарейки, а игры следуют одна за другим. Имея обойму из 14-15 футболистов, Оливер Гласнер умудряется держаться на плаву во всех турнирах, но даже и он вынужден прибегать к крайним мерам в условиях матчей через два дня.

В ЛК «Кристал Пэлас» играл 18 декабря и закончил встречу вничью со скромным финским КуПС (2:2). В том матче играли резервисты, но даже это не помогло устоять против «Лидса» (1:4) 20 декабря, где уже вышла основа. А теперь снова встреча против сильного соперника через дня. Также стоит добавить, что несколько ключевых игроков травмированы (Муньос, Дукуре, Камада), а Сарр и Риад отправились на Кубок Африки.

Наш прогноз: победа «Арсенала» за 1,58.

Сенегал — Ботсвана

Футбол. Кубок Африки. Групповой этап

Традиционно Сенегал находится в числе фаворитов предстоящего турнира, но сейчас у него состав гораздо скромнее, чем в прошлые годы. Значительно постарели и не так хороши Калиду Кулибали, Идрисса Гейе и Садио Мане.

После травмы будет играть талант Хабиб Диарра. Хватает проблем у других футболистов, которые проводят не лучший сезон, да и во главе Сенегала местный тренер, что всегда палка о двух концах.

Пусть Ботсвана почти и не имеет в своем составе качественных футболистов из европейских клубов, но это очень крепкая и организованная сборная, которая в отборе на ЧМ-2026 попила немало крови у записных фаворитов.

Так, она проиграла в очень плотной борьбе Алжиру (1:3), сыграла вничью с Гвинеей (2:2). Первая игра на турнире всегда получается для фаворитов непростой, а тут еще непростой соперник, игроки которого будут полны решимости засветиться перед многочисленными скаутами.

Наш прогноз: победа гостей с форой +2,5 за 1,45.

Нигерия — Танзания

Футбол. Кубок Африки. Групповой этап

Ни у кого в Африке нет настолько мощного подбора футболистов в средней линии и атаки, как у Нигерии, но какого-то серьезного результата по-прежнему нет. Сейчас сборную везет на турнир малиец Эрик Шелль, который в качестве игрока выступал в Европе и понимает менталитет многочисленных звезд.

Также он неплохо потрудился во главе сборной Мали (2021-2024), с которой дошел до четвертьфинала Кубка африканских наций. Сейчас перед ним стоит более сложная задача, разобраться с Лукманом, Осимхеным, Ивоби и другими звездами нигерийцев.

Скорее всего, Танзания не сможет выйти в плей-офф из квартета с Тунисом, Нигерией и Угандой, это одна из сильнейших групп на турнире. В сборной почти нет статусных игроков из европейских клубов.

Фактически только нападающий Али Саматта имеет опыт игры в неплохих командах, но ему уже 32 года и он за «Гавр» в этом сезоне ни разу не отличился. Танзания может дать бой Нигерии в этой встрече, но «орлы» за счет более высокого класса исполнителей и неплохой скамейки в итоге дожмут номинальных гостей и начнут турнир с победы.

Наш прогноз: хозяева выиграют за 1,46.

