В этом экспрессе разберем игры Серии А, Лиги 1 и Примеры.

«Лечче» — «Пиза»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Пока «Лечче» располагается на 17-м месте в таблице Серии А с 13 очками и по традиции будет бороться в этом сезоне за сохранение прописки. Летом команду возглавил Эусебио Ди Франческо, который проповедует сложный атакующий стиль игры, а в «Лечче» вряд ли есть подобный подбор футболистов.

В последнем туре «Лечче» по делу уступил в гостях «Кремонезе» (0:2), до этого было дома обыграно «Торино» (2:1) и было поражение от «Лацио» (0:2). Состав у команды откровенно слабый и тренер выжимает из них максимум, сейчас главной звездой считается Медон Бериша.

Летом «Пизу» внезапно покинул выведший ее в Серию А Филипо Индзаги, а вместо него клуб возглавил чемпион мира 2006 года Альберто Джилардино. В свое время он неплохо поработал с «Дженоа», вывел ее в Серию В и закрепился в элитном дивизионе.

Первые туры Джилардино постепенно перестраивал игру команды под свое видение футбола, но сейчас «Пиза» уже начинает проявлять себя как боеспособный коллектив и в 8 последних играх Серии А уступила только два раза. Состав у команды точно сейчас не слабее, чем у «Лечче» и очки «Пиза» набирать должна.

Наш прогноз: гости не проиграют за 1,60.

«Реал Сосьедад» — «Жирона»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера

Пока в этом сезоне «Реал Сосьедад» выступает очень неровно, что неудивительно после ухода многолетнего наставника Иманоля Альгуасиля. Сейчас командой руководит Серхио Франсиско, который ранее возглавлял вторую команду басков.

Прогнозы и ставки на футбол

К тому же «Реал Сосьедад» захлестнула эпидемия травм, постоянно выбывает кто-то из лидеров, например, сейчас нет Оярсабаля, ранее отсутствовал Кубо, начал недавно играть и Арсен Захарян. Сейчас клуб из Сан-Себастьяна занимает лишь 14-е место.

Дела у «Жироны» в этом сезоне еще хуже. Сейчас команда Мичела идет в зоне вылета с 12 очками, а ситуация с травмированными гораздо хуже, чем у будущего соперника. Тем не менее, в этих непростых условиях «Жирона» стремится играть в красивый атакующий футбол.

В прошлом туре она уступила «Эльче» (0:3), не реализовав много моментов, а до этого сыграла вничью с более сильными «Бетисом» (1:1) и «Реалом» (1:1). Имея с одной стороны Гедеша, Кубо и Барренечеа, а с другой — Хиля, Цыганкова, Стуани, есть основания рассчитывать на забитые голы с обеих стороны.

Наш прогноз: обе забьют за 1,75.

«Анже» — «Нант»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

Летом «Анже» понес большие изменения в составе и главному тренеру клуба Александру Дежо пришлось вводить большую группу молодых футболистов из молодежного состава. По-другому было нельзя, так как у «Анже» не хватает денег.

Такой шаг полностью оправдал себя, молодежь не стушевалась, а некоторые игроки обратили на себя внимание топ-клубов, так 18-летний форвард Шериф уже в поле зрения «Милана». Сейчас «Анже» закрепился в середине таблицы Лиги 1, а в последнем туре обыграл в гостях «Ниццу» (0:1).

Похожая история в межсезонье случилась и у «Нанта», где состав понес еще большие потери и изменился примерно на 70%. Также команду возглавил новый тренер португалец Луиш Каштру, и пока у него получается не очень.

«Канарейки» осели в подвале турнирной таблицы, на 17-м месте, с 11 очками, а многочисленная молодежь (Тати, Бенхаттаб, Леруа, Гирасси) без поддержки опытных футболистов показывает, что не совсем готова к реалиям Лиги 1. «Анже» играет в прагматичной манере, есть проблемы в атаке, а «Нанту» будет сложно взломать оборону соперника, поэтому вряд ли стоит ждать много голов.

Наш прогноз: тотал меньше 3 за 1,37.

3.83 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,83.