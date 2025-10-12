Нидерланды и Чехия возьмут по три очка, «Ротору» нельзя оступаться в матче с «Черноморцем»

В очередном экспрессе рассмотрим матчи европейской квалификации ЧМ-2026 и Первой лиги чемпионата России.

Нидерланды — Финляндия

Футбол. Чемпионат мира-2026. Отборочный этап

После пяти матчей Нидерланды уверенно возглавляют группу G в отборе на ЧМ-2026. В последней игре команда Рональда Кумана в гостях уверенно разобралась с Мальтой, обыграв ее в гостях со счетом 4:0.

Главным героем встречи стал Коди Гакпо, оформивший дубль и сделавший голевую передачу. Ранее в отборочном турнире Нидерланды выиграли в гостях у Литвы (3:2) и сыграли дома вничью с Польшей (1:1).

Сейчас Финляндия занимает третье место в своей группе с 10 очками, что можно считать для нее вполне неплохим результатом и ведет борьбу с Польшей за попадание на ЧМ-2026.

В прошлом матче Финляндия одержала волевую победу над Литвой (2:1), а ранее уступила на выезде Польше (1:3). Сейчас в ее составе нет футболистов уровня Романа Еременко или Литманена, а Пукки и Похьянпало серьезно сдали, поэтому Нидерланды, отлично играющий дома, вряд ли столкнутся с серьезными проблемами.

Наш прогноз: победа хозяев с форой -1,5 за 1,45.

Фареры — Чехия

Чемпионат мира-2026. Отборочный этап

Пока Фареры занимают третье место в группе L и еще надеются отобраться на чемпионат мира 2026 года. В прошлом туре на своем поле сборная довольно неожиданно разгромила на своем поле Черногорию со счетом 4:0.

Уже к 55-й минуте Фареры вели с разницей в три мяча, полностью доминируя на поле. Ранее была победа в гостях над Гибралтаром и поражение на своем поле от Хорватии с минимальным счетом (0:1).

После шести матчей Чехия лидирует в своей группе вместе с Хорватией, имея по 13 очков, но провела на одну игру больше. В последнем матче чехи как раз сыграли на своем поле нулевую ничью с хорватами, не дав ничего сделать сопернику у своих ворот.

Ранее была победа над Черногорией в гостях (2:0) и крупное поражение от Хорватии (1:5). В первом круге Чехия выиграла дома у Фарер со счетом 2:1. Скорее всего, добьется она успеха и на выезде. Сейчас у чехов подрастает довольно неплохое поколение игроков, который начинают все чаще проявлять себя в серьезных европейских клубах.

Наш прогноз: победа Чехии за 1,42.

«Ротор» — «Черноморец»

Чемпионат России. Первая лига

Пока «Ротор» с 22 очками после 13 туров занимает пятое место в таблице Первой лиги, отставая от зоны прямого вылета на 5 очков и от стыковых матчей на одно. Амбиции волгоградцев простираются гораздо выше, а перед Денисом Бояринцевым стоит четкая задача выхода в РПЛ.

Для этого в команде созданы все условия, отличный бюджет и подобраны игроки высокого класса по меркам лиги. В 13-м туре «Ротор» не смог в гостях обыграть «Черноморец» (0:0), а до этого уступил «Шиннику» (0:2). Еще одна осечка может привести и к кадровым перестановкам в клубе.

После назначения на пост главного тренера «Черноморца» Вадима Евсеева команда резко прибавила, покинула зону вылета и теперь располагается в середине турнирной таблицы на 12-м месте с 15 очками.

В прошлом туре в гостях было обыграно кризисное «Торпедо» (4:1), а ранее на своем поле «КАМАЗ» (1:0). Сейчас состав у «Черноморца» довольно средний, а Евсеев выжимает из него максимум, а недавно прошла информация о задержках с зарплатой в клубе, что точно не улучшает эмоциональный фон в стане новороссийцев.

Наш прогноз: победа «Ротора» с форой 0 за 1,46.

