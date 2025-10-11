Испания легко справится с Грузией, Болгария и Турция проявят себя в атаке

В очередном экспрессе рассмотрим матчи европейской квалификации ЧМ-2026.

Испания — Грузия

Футбол. Чемпионат мира-2026. Отборочный этап

Национальные сборные Испании и Грузии вновь сыграют друг против друга — это их первая встреча после памятного противостояния на чемпионате Европы-2024. С тех пор баланс сил практически не изменился — Испания по-прежнему значительно сильнее соперника. В четырёх последних очных встречах испанцы неизменно побеждали: 4:0, 7:1, 3:1 и 4:1.

Неудивительно, что букмекеры считают хозяев поля безоговорочными фаворитами.

После триумфа на Евро подопечные Луиса де ла Фуэнте не сбавили обороты — в Лиге наций они уверенно заняли первое место в группе, потеряв всего два очка из восемнадцати возможных. В плей-офф испанцы продолжили результативную игру, дойдя до финала, где уступили Португалии.

Новый отборочный цикл «красная фурия» начала в фирменном стиле: разгромила Болгарию и Турцию с общим счётом 9:0. Особенно впечатлил матч в турецком Конье, где Испания забила шесть безответных мячей. Даже несмотря на отсутствие травмированного Ламина Ямаля, команда остаётся мощной и сбалансированной.

Что касается Грузии, то она стартовала в отборе с двух домашних встреч: поражение от Турции (2:3) и уверенная победа над Болгарией (3:0), которая стоила работы тренеру соперников. Однако в предстоящем матче шансы гостей на успех выглядят минимальными.

Ставка: Победа сборной Испании с форой (-2) за 1.61.

Болгария — Турция

Футбол. Чемпионат мира-2026. Отборочный этап

Предстоящий матч в Болгарии обещает быть значимым для обеих команд. Для болгар это будет первая игра под руководством нового главного тренера, а для Турции — шанс реабилитироваться после болезненного поражения.

После двух стартовых неудач в отборочном цикле ЧМ-2026 руководство Федерации футбола Болгарии решило расстаться с Илианом Илиевым. Причиной стали не только результаты, но и безынициативная, пассивная игра сборной против Испании и Грузии. На место Илиева был назначен Александар Димитров, ранее почти семь лет возглавлявший молодёжную команду страны. От нового наставника вряд ли ждут мгновенных успехов, однако болгарские футболисты обязаны продемонстрировать желание бороться уже в ближайшей встрече.

Сборная Турции также переживает непростой период. Подопечные Винченцо Монтеллы до сих пор приходят в себя после унизительного поражения от Испании (0:6). Турецкая команда приедет в Софию с целью доказать, что тот провал был случайностью.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Букмекеры считают Турцию явным фаворитом встречи. Тем не менее, смена тренера может сыграть болгарам на руку — команда наверняка выйдет мотивированной и постарается отличиться хотя бы одним голом. Однако по качеству и глубине состава турецкая сборная выглядит сильнее.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.62.

Португалия — Ирландия

Футбол. Чемпионат мира-2026. Отборочный этап

На старте квалификации Португалия полностью оправдала ожидания, возглавив таблицу. Армения благодаря одной победе расположилась на втором месте, а Ирландия и Венгрия делят третью и четвёртую позиции, имея по одному очку.

Для ирландцев предстоящая встреча в Лиссабоне представляет собой настоящий вызов. С одной стороны, поражение от Роналду и компании никого не удивит — болельщики воспримут его спокойно. С другой — любое набранное очко против такого соперника станет для сборной настоящим подвигом. Букмекеры видят Португалию явным фаворитом.

Перед матчем с Ирландией португальцы пребывают в хорошем настроении. Однако предстоящая игра вряд ли станет для них лёгкой. Британская команда традиционно делает ставку на дисциплину.

Ирландцы редко позволяют соперникам устраивать разгромы. Португалии предстоит не просто победить, а суметь взломать насыщенную оборону соперника, который наверняка постарается ограничить пространство для Роналду и его партнёров.

Ставка: ТМ 3.5 за 1.63.

4.25 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.25.