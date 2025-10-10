Исландия не проиграет дома, Франция и Германия не будут громить своих соперников

В очередном экспрессе рассмотрим матчи европейской квалификации ЧМ-2026/

Германия — Люксембург

Футбол. Чемпионат мира-2026. Отборочный этап

К этой встрече Германия подходит в 3 очками после двух матчей в группе А. Сначала немцы неожиданно уступили в гостях Словакии (0:2), а затем переиграли Северную Ирландию на своем поле со счетом 3:1.

К этой игре подходит с серьезными проблемами в составе. Основной центральный защитник Рюдигер пропускает игру из-за дисквалификации, травмированы Хаверц, Мусиала, под вопросом участие Вирца и Вольтемаде. Да и в целом, сейчас Германию вряд ли можно назвать топовой европейской сборной.

Сейчас Люксембург занимает последнее место в своей группе, не набрав пока ни одного очка после двух матчей. Сначала сборная на своем поле уступила Северной Ирландии (1:3), а затем Словакии (0:1).

Тем не менее, считать Люксембург безнадежным аутсайдером не стоит. В последние годы команда серьезно прогрессировала и теперь приставляет собой довольно боеспособную единицу, с которой принято считаться, а ее футболисты играют в хороших европейских клубах.

Наш прогноз: победа Люксембурга с форой +3,5 за 1,62.

Франция — Азербайджан

Футбол. Чемпионат мира-2026. Отборочный этап

Команда Дидье Дешама стартовала в группе D с двух побед. Сначала была обыграна в гостях Украина (2:0), а затем на своем поле Исландия (2:1). Нет никаких сомнений, что Франция выиграет свой квартет.

Традиционно состав у французов очень мощный, а на каждую позицию претендует почти два, а то и три равноценных футболиста. Но все равно Франция играет часто прагматично и по пальцам можно пересчитать матчи, в которых она при Дешаме серьезно громила соперников.

Азербайджан начал отбор на чемпионат мира с разгромного поражения от Исландии в гостях (0:5), а затем сыграл на своем поле вничью с Украиной (1:1).

Сейчас в стране выросло несколько неплохих игроков, а последние успехи «Карабаха», пусть там и много легионеров, должны придать уверенности футболистам. Вряд ли тут стоит ждать серьезного разгрома, все-таки гости уже не карлик европейского футбола.

Наш прогноз: победа Азербайджана с форой +5 за 1,44.

Исландия — Украина

Футбол. Чемпионат мира-2026. Отборочный этап

Пока с 4 очками Исландия располагается на втором месте в группе D, опережая Украину и Азербайджан. Сначала исландцы на своем поле разгромили Азербайджан (5:0), а затем потерпели поражение от Франции в гостях со счетом 1:2 в довольно напряженном матче.

К этой игре Исландия подходит без особенных потерь в составе, а на своем поле она традиционно играет гораздо лучше при горячей поддержке собственных болельщиков. Сейчас сборная точно не слабее своего предстоящего соперника.

Украина пока имеет всего одно очко после двух матчей. В первом туре подопечные Сергея Реброва уступили Франции (0:2), а затем на выезде в непростом матче сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).

К этой игре Украина подходит с серьезными потерями в составе, а обойма игроков оставляет желать лучшего. Не будет нескольких полузащитников, нападающего Яремчука, давно дисквалифицирован Мудрик. Вряд ли гости смогут увезти три очка из Рейкьявика.

Наш прогноз: Исландия не проиграет за 1,58.

