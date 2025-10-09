В очередном экспрессе рассмотрим матчи квалификации ЧМ-2026

Финляндия — Литва

Футбол. Квалификация ЧМ-2026

Финляндия и Литва встречаются в Хельсинки в рамках отбора на ЧМ-2026 в группе G. В компании с Польшей, Мальтой и Нидерландами хозяева делают всё возможное, чтобы остаться в борьбе за второе место, дающее право на участие в стыковых матчах, а литовцы стараются продемонстрировать прогресс в своей игре.

Перед домашней встречей финны располагаются на третьей позиции с семью очками, отставая на три балла от Польши. Важно отметить, что одно из этих очков было добыто в Каунасе. Однако первый матч с Литвой показал, что финны упустили шанс добиться гостевой победы.

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами. Финляндия начала отбор с виктории на Мальте, затем обменялась победами с Польшей. Поражение от Нидерландов не стало неожиданностью, но текущее турнирное положение заставляет Финляндию играть внимательно. Матч с Литвой требует максимальной концентрации.

Литовцы проводят нестабильный отборочный цикл. Две ничьи с Мальтой показывают, что команда пока не готова конкурировать с сильными соперниками. В последнем матче с Нидерландами Литва едва не завоевала очки, проиграв 2:3 на родной земле. В Хельсинки литовцам предстоит столкнуться с полными трибунами и мотивированным противником, который не имеет права на осечку. Финны обязаны взять три очка.

Ставка: Победа Финляндии за 1.50.

Чехия — Хорватия

Футбол. Квалификация ЧМ-2026

Жеребьёвка отборочного этапа ЧМ‑2026 в группе L изначально оставила мало шансов сборным Черногории, Фарерских островов и Гибралтара. Первая часть календаря подтвердила явное доминирование Хорватии и Чехии, которым предстоит разыграть два верхних места в группе.

На текущий момент хорваты могут подходить к встрече с чехами в Праге с относительным спокойствием. Даже в случае поражения они сохранят равенство по очкам, но будут выше по дополнительным показателям: разница мячей у Хорватии составляет +16, тогда как у Чехии лишь +5. Букмекеры отдают предпочтение гостям.

Матч в Праге станет знаковым — он пройдёт спустя восемь лет и два дня после назначения Златко Далича главным тренером Хорватии. Под его руководством команда достигла высочайшего уровня в Европе и показывала на крупных турнирах результаты, которые ранее казались недостижимыми. Сейчас в сборной идёт плавная смена поколений, хотя игра команды всё ещё далека от идеала, особенно на выезде. В прошлом сезоне Лиги наций в матчах против Португалии, Шотландии и Польши хорваты набрали лишь одно очко.

Чехия в прошлом году выиграла свою группу в Лиге В и пробилась в высший дивизион. В текущем отборе команда побеждала во всех матчах, кроме выезда в Хорватию (1:5), и в предстоящем поединке постарается реабилитироваться за тот крупный проигрыш.

Ставка: Чехия не проиграет за 1.53.

Шотландия — Греция

Футбол. Квалификация ЧМ-2026

Для шотландцев старт квалификации сложился удачно. В первом туре против Дании подопечные Стива Кларка добились ничьей 0:0. В матче с Беларусью Шотландия полностью контролировала игру и забила два безответных мяча. Набранные очки с Данией оставляют шанс на борьбу за лидерство в группе, хотя матч с Грецией вряд ли будет лёгким.

Шотландская сборная на «Хэмпден Парке» испытывает нестабильность. Результаты вроде ничьей с Португалией (0:0) и победы над Хорватией (1:0) чередуются с поражениями от Польши (2:3) и Северной Ирландии (0:1). За последние 11 домашних игр у команды Кларка только одна победа.

Сборная Греции под руководством Ивана Йовановича начала квалификацию неудачно: после разгромной победы над Беларусью (5:1) последовало поражение от Дании (0:3), где греки были полностью переиграны. Это поставило команду в сложное положение — недобор очков с Шотландией почти исключает шанс на первое место.

Греки особенно опасны в гостях: шесть побед в последних восьми выездных встречах, включая победы над Англией (2:1) и Шотландией (3:0). С учётом слабой игры шотландцев дома, Греции придётся выкладываться на максимум, чтобы укрепить свои позиции в группе.

Ставка: Обе не забьют за 1.85.

