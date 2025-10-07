В очередном экспрессе рассмотрим матчи женской Лиги чемпионов, Национальных лиг Англии и Франции.

«Ювентус» (ж) — «Бенфика» (ж)

Футбол. Лига чемпионов. Женщины

Женский «Ювентус» считается одной из сильнейших команд страны и в прошлом сезоне выиграл Серию А, обогнав «Интер» и «Рому» В этом сезоне команда провела пока только один матч в чемпионате, сыграв вничью с «Сассуоло» (0:0).

Также команда недавно в Кубке Серии, обыграв в финале «Рому» со счетом 3:2, а вообще в турнире выиграла 3 из 4 матчей. В прошлогодней Лиге чемпионов «Ювентус» сенсационно не смог выйти из своей группы и теперь полон решимости исправиться.

После трех туров «Бенфика» (ж) лидирует в чемпионате Португалии с 7 очками. Команда сначала сыграла вничью «Расингом» (0:0), а затем разгромила «Викторию Гимарайнш» (5:1) и «Дамайенсе» (8:0).

В Суперкубке Португалии ранее было поражение от «Торренсе» (1:2). Надо сказать, что португальский чемпионат гораздо ниже уровнем итальянского и вряд ли что-то «Бенфика» сможет противопоставить итальянскому клубу, который в этом сезоне смотрится довольно сильно.

Наш прогноз: победа «Ювентуса» за 1,49.

«Версаль» — «Вильфранш»

Футбол. Франция. Национальная лига

После 7 матчей «Версаль» идет на второй строчке в третьем по силе дивизионе чемпионата Франции с 16 очками и отстает от лидера «Руэна» на четыре, имея два матча в запасе.

В последней игре «Версаль» в гостях победил «Бурж эн Брессе» (1:0), а до этого проиграл дома «Квевилли» (1:2). Вообще команда играет очень результативно, забив 12 голов в 7 играх. Есть и несколько игроков в составе с опытом выступления в Лиге 1 и Лиге 2.

Пока «Вильфранш» занимает место в середине чемпионата, имея 11 очков после 8 туров. В прошлом туре команда смогла дома обыграть «Шатору» (2:1), ранее было поражение от «Валансьена» (0:2) и победа дома над «Сошо» (1:0).

Прогнозы и ставки на футбол

В последних турах «Вильфранш» добавил в атакующей игре по сравнению со стартом сезона, но проблемы в обороне никуда не делись и команда пропускает довольно много. К тому же, в матче против «Версаля» клуб не досчитается нескольких защитников.

Наш прогноз: тотал больше 2 за 1,64.

«Сканторп» — «Моркам»

Футбол. Англия. Национальная лига

В пятом по силе английском дивизионе «Сканторп» сейчас идет на пятой строчке с 25 очками и имеет на игру меньше по сравнению с конкурентами. В последней игре команда уступила на своем поле «Карлайлу» (0:1).

До этого были две гостевые победы над «Йорком» (3:1) и «Саутедом» (2:0). По меркам своего дивизиона «Сканторп» имеет неплохой состав и ставит задачу повышения в классе, поэтому осечка в этой встрече осложнит шансы на успех.

«Моркам» — более скромная команда, ставящая задачу не вылететь из Национальной лиги. Старт у команды совсем не получился, сейчас она идет на 24-м месте с 8 очками.

В четырех последних играх «Моркам» взял всего очко, сыграв вничью с «Тамуортом» (1:1), также были поражения с «Гейтшедом» (2:5), «Труро» (0:5) и «Галифаксом»(1:2). Вряд ли и здесь можно на что-то рассчитывать против мощного «Сканторпа».

Наш прогноз: победа «Сканторпа» за 1,43.

3.49 Общий коэффициент Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,49.