В очередном экспрессе рассмотрим матчи в испанской Сегунде, а также в российской Первой лиге

«Культураль Леонеса» — «Альбасете»

Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

Новичок второго испанского дивизиона «Леонеса» сыграет дома против одного из самых ярких коллективов турнира — «Альбасете». Для хозяев это станет еще одной серьезной проверкой. Команда сумела немного стабилизировать результаты и выйти из кризиса, но соперник также набрал отличный темп и выглядит убедительно. Оба клуба не хотят рисковать и оставаться у зоны вылета.

От «Культураль Леонесы» особых подвигов не ожидали. Старт получился предсказуемо сложным — три поражения подряд. Но адаптация прошла достаточно быстро: две победы в последних трех встречах. Причем добыты они были в играх с сильными оппонентами — «Расингом» (4:2) и «Вальядолидом» (1:0), которые явно недооценили новичка.

«Альбасете» под руководством Альберто Гонсалеса славится открытым и результативным футболом. Тренерский штаб после серии неудач не стал менять философию. И ставка на атакующую модель себя оправдала.

С середины сентября результаты улучшились: две победы и ничья в трех турах. Были обыграны «Вальядолид» (2:0) и «Спортинг» из Хихона (4:3) на его поле. Сейчас «Альбасете» вполне может продолжить успешную серию.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.96.

КАМАЗ — «Урал»

Футбол. Чемпионат России. Первая лига

Футболисты из Набережных Челнов подходят к матчу с «Уралом» после серии из четырёх встреч без побед: ничьи с «Шинником» (0:0) и «Торпедо» (1:1), а также поражения от «Черноморца» (0:1) и «Ротора» (0:3). Последний успех КАМАЗа датирован началом сентября, когда был обыгран «Сокол» (2:0).

Челнинцам пока сложно поддерживать необходимый ритм. Команда старается действовать аккуратно, делая ставку на плотную оборону и фланговые контратаки, но завершающая стадия атак всё ещё остаётся слабым звеном.

«Урал» проводит хороший сезон и занимает третью позицию в Первой лиге. После поражения от «СКА-Хабаровска» (1:2) команда постарается реабилитироваться. «Урал» успешно сочетает контроль мяча с высоким прессингом, а его атака входит в число лучших в турнире. Даже в сложных матчах уральцы сохраняют инициативу, что подтверждает их статус претендента на возвращение в РПЛ.

Прогнозы и ставки на футбол

Главная проблема команды связана с травмами ключевых игроков задней линии. Защитник Дмитрий Прищепа выбыл до весны после операции на колене, а голкипер Александр Селихов также недоступен. Это серьёзно ослабляет оборону.

Ставка: КАМАЗ не проиграет за 1.84.

«Челябинск» — «Енисей»

Футбол. Чемпионат России. Первая лига

После выхода в Первую лигу команда из Челябинска уступила лишь дважды — оба поражения пришлись на август. С тех пор дела пошли заметно лучше: в последних шести турах четыре раза фиксировалась ничья. Побед могло быть больше, но часто не хватало точности при завершении атак.

«Челябинск» уверенно держится в зоне стыковых игр за выход в РПЛ и перед уик-эндом шёл на четвёртой позиции, всего в двух очках от второго места.

На своём поле «Челябинск» практически не теряет очки — набрано 16 из 18 возможных. Челябинцы стабильно забивают: минимум один гол в каждом матче, иногда — целую россыпь. Так, удалось трижды отличиться в игре с «Соколом» и четыре раза — с «Родиной».

Красноярский «Енисей» выиграл всего дважды за весь сезон. Конец августа принёс кратковременный подъём с победами над «Черноморцем» и «Соколом», но за пределами этого отрезка — лишь ничьи и поражения.

Недавнее домашнее поражение от кризисного «Торпедо» обострило ситуацию: отрыв от зоны вылета сократился до одного очка. В СМИ снова заговорили о будущем Андрея Тихонова — ближайшие выезды к «Челябинску» и «Волге» могут стать определяющими для тренера.

За последние пять туров «Енисей» сумел отличиться лишь однажды — в игре с «Факелом». Четыре остальных встречи закончились без забитых мячей.

Ставка: Обе не забьют за 1.62.

5.84 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 5.84.