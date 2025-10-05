В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах России, Испании и Италии

ЦСКА — «Спартак»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

Несмотря на лидерство армейцев в чемпионате, букмекеры выставили их в статусе андердогов. Это выглядит удивительно, учитывая стабильную форму команды Фабио Челестини. После смены тренера ЦСКА сохранил уверенный курс: клуб делает ставку на развитие молодых игроков, и это уже приносит результат. В активе красно-синих всего одно поражение (от «Ростова»), при этом они успешно отобрали очки у «Зенита» и провели качественные матчи с «Краснодаром» и «Динамо».

Ключевой момент — глубина состава. Новички постепенно адаптируются, а широкая ротация позволила дожать «Балтику» в прошлом туре. Победный гол тогда забил Игорь Дивеев. Матвей Кисляк уверенно закрепился в роли лидера центра поля и входит в число лучших игроков чемпионата по статистике. В кадровом плане проблем почти нет: восстановился Кирилл Глебов, а вот аргентинец Родриго Вильягра ещё не готов играть.

У «Спартака» ситуация иная. Красно-белые выиграли два последних матча, но оба дома и против не самых сильных соперников — «Пари НН» и «Крыльев Советов». В играх с топ-клубами побед у команды пока нет. Конкуренция в составе колоссальная: даже такие игроки, как Срджан Бабич и Тео Бонгонда, оказываются в запасе. Отдельно стоит отметить Жедсона Фернандеша — самый дорогой игрок в истории «Спартака» приносит результат: четыре результативных действия в РПЛ и победный гол в Кубке России.

При этом главный тренер Деян Станкович будет отсутствовать на бровке, что может осложнить управление игрой. У Фабио Челестини в этом плане больше возможностей и гибкости. С учётом формы ЦСКА, логично предположить, что армейцы как минимум не уступят.

Ставка: ЦСКА не проиграет за 1.51.

«Фиорентина» — «Рома»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Тяжёлое поражение в Лиге Европы нанесло серьёзный удар по «Роме». На «Олимпико» команда Гасперини уже на 6-й минуте пропустила от «Лилля» и не смогла отыграться. После матча тренер объяснил слабое выступление против «Вероны» ментальной усталостью, но теперь «волкам» предстоит справляться с ещё более тяжёлым психологическим грузом. Вдобавок у римлян плотный график — совсем недавно они встречались с «Ниццей» и «Лацио».

«Фиорентина» в отличие от соперника добилась успеха в еврокубках: флорентийцы уверенно обыграли чешскую «Сигму» (2:0), прервав серию из четырёх матчей без побед. В чемпионате дела идут хуже — в прошлом туре «фиалки» разошлись миром с «Пизой», а до этого проиграли «Комо» и «Наполи». «Фиорентина» остаётся одной из немногих команд Серии А без побед, и Пиоли необходимо срочно менять ситуацию.

История очных встреч также играет на руку хозяевам: за последние пять игр «Рома» выиграла лишь раз (1:0 в прошлом сезоне), дважды фиксировались ничьи, ещё два раза победа оставалась за флорентийцами. Особенно памятна их крупная виктория 5:1 в девятом туре прошлого сезона. На «Артемио Франки» преимущество «фиалок» ещё заметнее: три победы в пяти последних матчах.

С учётом усталости и психологического фона «Ромы», хозяева имеют все шансы как минимум на ничью. Для флорентийцев это может стать тем самым переломным моментом сезона.

Ставка: ТБ 2 за 1.54.

«Эспаньол» — «Бетис»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера

Каталонцы удивили стартом: от команды ждали борьбы за выживание, но пока они идут на седьмом месте. «Эспаньол» набрал лишь два очка в трёх последних турах. Травмы осложняют ситуацию: вне игры защитники Леандро Кабрера и Урко де Сарате.

«Бетис» уверенно совмещает Примеру и Лигу Европы. Финалисты прошлой Лиги конференций набрали 4 очка в еврокубках, а Мануэль Пеллегрини грамотно использует ротацию. В чемпионате «Бетис» проиграл только «Атлетику», но в остальном стабилен. Особенно выделяются победа над «Реал Сосьедадом» (3:1) и результативные ничьи с «Леванте» (2:2) и «Сельтой» (1:1).

Клуб из Севильи много забивает и много пропускает. Лазарет постепенно пустеет, но Иско, Бартра, Деосса и Льоренте всё ещё вне игры. Зато вернувшийся Эктор Белльерин усилил фланг обороны.

«Бетис» выглядит предпочтительнее и должен как минимум не проиграть. «Эспаньолу» же придётся рассчитывать на фактор домашнего поля и редкие ошибки гостей. Скорее всего, командам удастся обменяться голами.

Ставка: Обе забьют за 1.68.

