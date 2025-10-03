В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Англии, Италии и Испании

«Борнмут» — «Фулхэм»

Футбол. Чемпионат Англии

Команда Андони Ираолы стартовала в новом сезоне достаточно уверенно, однако ей всё ещё не хватает стабильности. Особенно заметны проблемы в обороне после ухода ключевых игроков линии защиты, и пока исправить ситуацию удаётся лишь частично.

За последние пять встреч «вишни» одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. В двух последних турах «Борнмут» делил очки: сначала с «Ньюкаслом» (0:0), а затем с «Лидсом» (2:2). В целом результаты достойные, но оборона по-прежнему остаётся уязвимой.

«Фулхэм» считается самым возрастным коллективом в нынешнем сезоне АПЛ. И это одновременно плюс и минус. Опыт помогает в ключевых моментах, но иногда команде не хватает свежести и физических ресурсов, что отражается на итогах.

За последние пять матчей «дачники» добыли три победы и потерпели два поражения. Сначала они уступили «Челси» (0:2), при этом спорные судейские решения повлияли на игру. Далее последовали победы над «Лидсом» (1:0) и «Брентфордом» (3:1), где команда показала атакующий и уверенный футбол. Успешным оказался и кубковый поединок против «Кембриджа» (1:0). Однако в последнем туре «Фулхэм» уступил «Астон Вилле» (1:3), позволив сопернику одержать первую победу в сезоне. Какой «Фулхэм» выйдет на поле в следующем матче — предсказать сложно, но времени на восстановление у игроков было достаточно.

Ставка: Победа «Борнмута» за 1.78.

«Верона» — «Сассуоло»

Футбол. Чемпионат Италии

«Верона» крайне слабо начала сезон. В пяти турах Серии А желто-синие набрали лишь три очка и располагаются на 17-й строчке. Позиции Дзанетти кажутся всё более шаткими — впервые с начала его работы в клубе вопрос об отставке стоит так остро.

К матчу команда подходит с потерями. Николас Валентини и Даниэль Москера только восстанавливаются после травм и, скорее всего, начнут со скамейки. Роберто Гальярдини недавно вернулся в строй, но пока далёк от оптимальной формы. Не сыграют Абду Харруи и Томаш Суслов.

«Верона» остаётся одной из самых малорезультативных команд чемпионата: всего два гола в Серии А, при этом один — с пенальти. Ни в одном из семи матчей сезона команда не забивала больше одного мяча, а в четырёх играх покидала поле без голов.

«Сассуоло» показывает достойные результаты. После стартового поражения от «Наполи» «нероверди» дважды выиграли и дважды проиграли. В Кубке Италии путь завершился на «Комо».

На прошлой неделе «Сассуоло» громко заявил о себе, обыграв «Удинезе» (3:1). Как и в лучшие времена, коллектив радует напористым футболом. Команда уже забила семь мячей.

Ставка: Обе забьют за 1.87.

«Осасуна» — «Хетафе»

Футбол. Чемпионат Испании

После семи туров Ла Лиги «Осасуна» имеет в активе семь очков и располагается на 13-м месте турнирной таблицы. Отрыв от зоны вылета составляет всего два балла, а отставание от еврокубковой зоны — пять.

В последнем матче «Осасуна» уступила на выезде «Бетису» (0:2). Ранее в домашней встрече с «Эльче» команда сыграла вничью (1:1). Таким образом, серия без побед в чемпионате растянулась на три поединка — два поражения и одна ничья. В составе хозяев травмирован только Орос, дисквалифицированных нет. Лучший бомбардир — Анте Будимир, на счету которого два гола в текущем сезоне.

«Хетафе» стартовал в сезоне более удачно: после семи игр в активе 11 очков и восьмое место в таблице. От еврокубковой зоны синие отстают всего на один балл, а от четвертой позиции — на два.

В предыдущем туре «Хетафе» дома сыграл вничью с «Леванте» (1:1). Ранее была аналогичная ничья с «Алавесом» (1:1). В последних семи турах команда потерпела только два поражения, дополнив статистику тремя победами и двумя ничейными результатами. Форма «Хетафе» позволяет клубу рассчитывать минимум на очко даже в выездной встрече.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.40.

