В очередном экспрессе рассмотрим матчи Лиги чемпионов

«Монако» — «Манчестер Сити»

Футбол. Лига чемпионов

Для французского клуба турнир начался провально — команда неожиданно разгромно уступила «Брюгге». У англичан же, напротив, дела идут отлично: «Сити» стабильно показывает результат в матчах против сильных соперников и выглядит уверенно.

Ситуация у монегасков в чемпионате также оставляет вопросы. Формально провалов в шести турах Лиги 1 не было, но тенденция отрицательная. После поражения в Бельгии (0:4 от «Брюгге») подопечные Ади Хюттера потерпели еще одно тяжелое фиаско — уступили «Лорьяну». Правда, тогда уже в первом тайме был удален защитник Тило Керер, и вся вторая половина встречи проходила в меньшинстве.

Игры «Монако» в нынешнем сезоне отличаются высокой результативностью. Лишь в одной встрече ставка на обмен голами не сыграла, а среднее количество забитых и пропущенных мячей зашкаливает. В последних пяти матчах разница составила 10:12, что ясно указывает на серьезные проблемы в обороне.

У «Манчестер Сити» настроение противоположное. Команда Пепа Гвардиолы уверенно стартовала в Европе, обыграв «Наполи», разгромила «Бернли» со счетом 5:1 и достойно сыграла вничью с «Арсеналом». В чемпионате «горожане» вновь включились в гонку за титул, а кадровые проблемы минимальны.

Французский клуб переоценивают: у «Монако» кризис в обороне, много травмированных и нет результата от новых игроков. В прессе даже обсуждается перспектива смены тренера. Исходя из текущей формы команд, логично ждать уверенной и результативной победы фаворита.

Ставка: Победа «Манчестер Сити» за 1.49.

«Барселона» — «ПСЖ»

Футбол. Лига чемпионов

Для «Барселоны» предстоящий матч имеет особое значение. Клуб давно мечтает вернуть себе статус европейского чемпиона — последний раз сине-гранатовые брали трофей в сезоне-2014/15, когда блистали Месси, Хави и Иньеста. Сейчас в команде сформировалось новое поколение, от которого ждут не меньших свершений. В Париже же надеются на защиту исторического кубка, завоеванного весной 2025 года.

Команда Луиса Энрике начала сезон уверенно, но череда травм осложнила формирование стартового состава. У «Барсы» перед встречей также есть потери: выбыл Рафинья, один из лидеров атак, и вратарь Хоан Гарсия. Однако даже без них каталонцы в выходные переиграли «Реал Сосьедад», а Роберт Левандовски оформил свой 700-й гол в карьере. В ЛЧ испанский клуб стартовал с победы над «Ньюкаслом». В целом, в восьми официальных матчах сезона «Барселона» потеряла очки лишь однажды — во встрече с «Райо Вальекано».

У «ПСЖ» кадровая ситуация ещё тяжелее. Точно не сыграют Дембеле и Маркиньос, а участие Дуэ, Кварацхелии, Витиньи и Руиса под вопросом.

Букмекеры ставят хозяев фаворитами. Наиболее логичной выглядит ставка на успех команды Ханса-Дитера Флика.

Ставка: Победа «Барселоны» за 1.91.

«Арсенал» — «Олимпиакос»

Футбол. Лига чемпионов

«Арсенал» начал нынешний сезон в статусе одного из главных претендентов на титул АПЛ и входит в топ-5 фаворитов Лиги чемпионов. Микель Артета сумел выстроить в клубе систему, которая приносит стабильный результат, а его позиции на тренерском мостике не вызывают сомнений. Несмотря на то, что многие эксперты положительно оценили трансферную кампанию лондонцев летом, команда пока не показывает максимум своих возможностей.

Прогнозы и ставки на футбол

«Олимпиакос» же возвращается в Лигу чемпионов после трёхлетнего перерыва, завоевав титул чемпиона Греции в прошлом сезоне. Пирейцы усилились скромно: клуб приобрёл ряд молодых игроков на перспективу, а также подписал нападающего Мехди Тареми из «Интера» за 2 миллиона евро. Для внутреннего чемпионата такие трансферы могут быть ценными, но на уровне Лиги чемпионов команда уже испытывает серьёзные трудности.

Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи именно хозяев поля. «Канониры» подходят к матчу в хорошем настроении после драматической победы над «Ньюкаслом». Проигрывая после первого тайма, они сумели переломить ход игры благодаря голам Мерино и Габриэля в концовке — 2:1. Эта победа позволила подняться на второе место в АПЛ, сократив отставание от «Ливерпуля» до двух очков. В Лиге чемпионов старт тоже вышел удачным — на выезде был обыгран «Атлетик» из Бильбао.

«Олимпиакос» же провалил начало еврокубкового пути. На своём поле против «Пафоса» греки с 26-й минуты играли в большинстве, но так и не сумели распечатать ворота киприотов, в итоге потеряв очки. В национальном чемпионате ситуация стабильная, но этого мало, чтобы рассчитывать на успех в Лондоне.

Ставка: Обе не забьют за 1.63.

4.63 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.63.