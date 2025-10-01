В очередном экспрессе рассмотрим матчи Лиги чемпионов

«Монако» — «Манчестер Сити»

Футбол. Лига чемпионов

Для французского клуба турнир начался провально — команда неожиданно разгромно уступила «Брюгге».  У англичан же, напротив, дела идут отлично: «Сити» стабильно показывает результат в матчах против сильных соперников и выглядит уверенно.

Ситуация у монегасков в чемпионате также оставляет вопросы.  Формально провалов в шести турах Лиги 1 не было, но тенденция отрицательная.  После поражения в Бельгии (0:4 от «Брюгге») подопечные Ади Хюттера потерпели еще одно тяжелое фиаско — уступили «Лорьяну».  Правда, тогда уже в первом тайме был удален защитник Тило Керер, и вся вторая половина встречи проходила в меньшинстве.

Игры «Монако» в нынешнем сезоне отличаются высокой результативностью.  Лишь в одной встрече ставка на обмен голами не сыграла, а среднее количество забитых и пропущенных мячей зашкаливает.  В последних пяти матчах разница составила 10:12, что ясно указывает на серьезные проблемы в обороне.

У «Манчестер Сити» настроение противоположное.  Команда Пепа Гвардиолы уверенно стартовала в Европе, обыграв «Наполи», разгромила «Бернли» со счетом 5:1 и достойно сыграла вничью с «Арсеналом».  В чемпионате «горожане» вновь включились в гонку за титул, а кадровые проблемы минимальны.

Французский клуб переоценивают: у «Монако» кризис в обороне, много травмированных и нет результата от новых игроков.  В прессе даже обсуждается перспектива смены тренера.  Исходя из текущей формы команд, логично ждать уверенной и результативной победы фаворита.

Ставка: Победа «Манчестер Сити» за 1.49.

«Барселона» — «ПСЖ»

Футбол. Лига чемпионов

Для «Барселоны» предстоящий матч имеет особое значение.  Клуб давно мечтает вернуть себе статус европейского чемпиона — последний раз сине-гранатовые брали трофей в сезоне-2014/15, когда блистали Месси, Хави и Иньеста.  Сейчас в команде сформировалось новое поколение, от которого ждут не меньших свершений.  В Париже же надеются на защиту исторического кубка, завоеванного весной 2025 года.

Команда Луиса Энрике начала сезон уверенно, но череда травм осложнила формирование стартового состава.  У «Барсы» перед встречей также есть потери: выбыл Рафинья, один из лидеров атак, и вратарь Хоан Гарсия.  Однако даже без них каталонцы в выходные переиграли «Реал Сосьедад», а Роберт Левандовски оформил свой 700-й гол в карьере.  В ЛЧ испанский клуб стартовал с победы над «Ньюкаслом».  В целом, в восьми официальных матчах сезона «Барселона» потеряла очки лишь однажды — во встрече с «Райо Вальекано».

У «ПСЖ» кадровая ситуация ещё тяжелее.  Точно не сыграют Дембеле и Маркиньос, а участие Дуэ, Кварацхелии, Витиньи и Руиса под вопросом.

Букмекеры ставят хозяев фаворитами.  Наиболее логичной выглядит ставка на успех команды Ханса-Дитера Флика.

Ставка: Победа «Барселоны» за 1.91.

«Арсенал» — «Олимпиакос»

Футбол. Лига чемпионов

«Арсенал» начал нынешний сезон в статусе одного из главных претендентов на титул АПЛ и входит в топ-5 фаворитов Лиги чемпионов.  Микель Артета сумел выстроить в клубе систему, которая приносит стабильный результат, а его позиции на тренерском мостике не вызывают сомнений.  Несмотря на то, что многие эксперты положительно оценили трансферную кампанию лондонцев летом, команда пока не показывает максимум своих возможностей.

«Олимпиакос» же возвращается в Лигу чемпионов после трёхлетнего перерыва, завоевав титул чемпиона Греции в прошлом сезоне.  Пирейцы усилились скромно: клуб приобрёл ряд молодых игроков на перспективу, а также подписал нападающего Мехди Тареми из «Интера» за 2 миллиона евро.  Для внутреннего чемпионата такие трансферы могут быть ценными, но на уровне Лиги чемпионов команда уже испытывает серьёзные трудности.

Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи именно хозяев поля.  «Канониры» подходят к матчу в хорошем настроении после драматической победы над «Ньюкаслом».  Проигрывая после первого тайма, они сумели переломить ход игры благодаря голам Мерино и Габриэля в концовке — 2:1.  Эта победа позволила подняться на второе место в АПЛ, сократив отставание от «Ливерпуля» до двух очков.  В Лиге чемпионов старт тоже вышел удачным — на выезде был обыгран «Атлетик» из Бильбао.

«Олимпиакос» же провалил начало еврокубкового пути.  На своём поле против «Пафоса» греки с 26-й минуты играли в большинстве, но так и не сумели распечатать ворота киприотов, в итоге потеряв очки.  В национальном чемпионате ситуация стабильная, но этого мало, чтобы рассчитывать на успех в Лондоне.

Ставка: Обе не забьют за 1.63.

