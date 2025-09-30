В очередном экспрессе рассмотрим матчи Лиги чемпионов

«Пафос» — «Бавария»

Футбол. Лига чемпионов

Ещё недавно имя «Пафос» редко звучало за пределами Кипра, но клуб совершил стремительный прорыв. В прошлом сезоне команда дебютировала в еврокубках и сразу добралась до стадии 1/8 финала Лиги конференций. А затем произошло главное событие в истории — впервые был завоёван чемпионский титул на внутренней арене.

В квалификации Лиги чемпионов киприоты показали, что их успех не случаен: они последовательно прошли «Маккаби» Тель-Авив, киевское «Динамо» и белградскую «Црвену Звезду». В каждом случае «Пафос» считался аутсайдером, но всякий раз добивался заслуженной победы. Удивительно, что современная история клуба насчитывает чуть больше 11 лет.

Для «Баварии» прошлая кампания сложилась менее удачно: мюнхенцы не смогли пробиться в финал Лиги чемпионов, который должен был пройти на их стадионе. Но новый сезон под руководством Венсана Компани команда начала мощно, безжалостно разбивая соперников в Германии и за её пределами. Впрочем, визит на Кипр обещает быть испытанием: местный чемпион уже доказал, что способен удивлять даже самых статусных соперников.

В букмекерских линиях фаворитом предстоящего матча значатся гости. Да, по составу и уровню индивидуального мастерства «Бавария» безусловно превосходит соперника. Но на своём стадионе «Пафос» не раз показывал, что может выбить почву из-под ног куда более опытных команд.

Ставка: Победа «Пафоса» с форой (+2.5) за 1.81.

«Кайрат» — «Реал» Мадрид

Футбол. Лига чемпионов

Казахстанский «Кайрат» впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Первый матч в Лиссабоне против «Спортинга» для команды Уразбахтина вышел непростым: лишь в первой половине встречи гости выглядели конкурентоспособно.

Зато предстоящая домашняя игра против «Реала» воспринимается в Алматы как событие грандиозного масштаба. Для самих игроков встреча с мадридским грандом — настоящий вызов.

«Реалу» пережил один из самых дальних перелётов в нынешнем турнире. «Королевский клуб» прибыл в Казахстан после болезненного поражения от «Атлетико» в дерби (2:5), что лишь добавляет напряжения. Команда Хаби Алонсо всё ещё находится в стадии перестройки: состав впечатляет звёздами, но целостного механизма пока нет.

Разница в классе между командами очевидна, но «Кайрат» слишком долго ждал этого вечера, чтобы просто выйти на поле и отдать очки без борьбы. Для Алматы встреча с мадридским клубом станет футбольным праздником, а для игроков — шансом вписать новые строки в историю казахстанского футбола.

Ставка: Победа «Кайрата» с форой (+3) за 1.65.

«Галатасарай» — «Ливерпуль»

Футбол. Лига чемпионов

Стамбульский клуб уверенно штампует победы на внутренней арене — семь матчей, семь викторий, 19 забитых голов и всего два пропущенных, из них пять встреч сыграны «на ноль». Но соперники были не из числа лидеров: все обыгранные команды идут ниже пятого места, а почти половина — в нижней части таблицы. Совсем другой уровень сопротивления показала Лига чемпионов: выезд к «Айнтрахту» завершился разгромом 1:5.

Прогнозы и ставки на футбол

Встречи с клубами АПЛ для «Галатасарая» почти всегда выходят зрелищными. С «Ливерпулем» стамбульцы пересекались четыре раза и набрали пять очков, хотя последняя игра датируется уже 2006 годом. А за последние три сезона турки трижды мерились силами с командами из Англии и неизменно радовали публику голами: 3:2 и 3:3 против «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ и победа 3:2 над «Тоттенхэмом» в Лиге Европы.

Команда Арне Слота споткнулась в АПЛ в игре против «Кристал Пэлас», пропустив решающий гол на 97-й минуте. Любопытно, что именно «орлы» ранее лишили «Ливерпуль» и Суперкубка Англии, победив по пенальти. Между этими осечками у красных была серия из семи побед подряд, включая важный успех над мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов (2:1). Но лёгких матчей в этом отрезке у «Ливерпуля» не было: триумфы нередко добывались на последних минутах.

Травма 18-летнего защитника Джованни Леони освободила место в заявке ЛЧ для Федерико Кьезы. Итальянец быстро стал любимцем фанатов, выходя на замены и меняя ход матчей. В этом сезоне у него два гола и две передачи всего за 153 минуты на поле. Сейчас Кьеза рассматривается как идеальная альтернатива Салаху.

Ставка: Обе забьют за 1.46.

4.36 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.36.