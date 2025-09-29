В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Италии, Испании и Англии

«Дженоа» — «Лацио»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

В минувшем туре «Лацио» провёл один из ключевых матчей сезона, встретившись с «Ромой». Однако набрать очки не удалось. Подопечные Маурицио Сарри уступили со счетом 0:1.

До этого «Лацио» проиграл минимально «Сассуоло» и уступил со счётом 0:2 «Комо» в стартовом туре. Единственной уверенной победой стал разгром «Вероны» — 4:0. Команда имеет потенциал для прогресса, и матч с «Дженоа» станет важной проверкой.

У «Дженоа» дела складываются сложнее. В последнем туре «грифоны» упустили победу над «Болоньей», проиграв после того, как до 73-й минуты вели в счёте. Всего команда набрала два очка, сыграв ранее вничью с «Комо» и «Лечче». В Кубке Италии «Дженоа» справилась с «Эмполи», забив решающий гол после обмена забитыми мячами в начале встречи.

История встреч «Лацио» и «Дженоа» благоприятствует римлянам: в восьми из десяти последних матчей победу одерживали «орлы». В прошлом сезоне «Лацио» дважды переиграл генуэзцев — 2:0 на «Луиджи Феррарис» и 3:0 на «Олимпико».

Ставка: Победа «Лацио» с нулевой форой за 1.76.

«Валенсия» — «Овьедо»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига

«Летучие мыши» стартовали в новом сезоне достаточно уверенно. По сути, лишь один матч можно назвать провальным — разгром от «Барселоны» (0:6). Впрочем, результат предсказуем: в 2025 году каталонцы уже трижды крупно били «Валенсию». В остальных встречах статистика выглядит солидно: две победы, две ничьи и одно поражение от «Осасуны» (0:1), где команда почти весь матч играла вдесятером.

Особенно заметна разница в домашних и выездных играх. На выезде в трёх встречах — всего одно очко, а дома — две победы и ничья, при этом в родных стенах «Валенсия» пропустила лишь один мяч. Победы над «Атлетиком» (2:0) и «Хетафе» (3:0) подтверждают, что в «Месталье» команда особенно опасна.

Матч против «Барселоны» стал для «Овьедо» очередным испытанием: после достойного первого тайма команда всё равно рухнула после перерыва и уступила 1:3. В целом, сценарий повторяется из игры в игру — стабильно проваливается либо первая, либо вторая половина. В активе клуба всего одна победа и пять поражений.

У «Овьедо» беззубая атака. Даже появление Касорлы не решило проблемы в атаке. Гол в ворота «Барселоны» стал следствием ошибки голкипера соперника, а не продуманной комбинации. На протяжении всего матча «Овьедо» не создал больше ни одного явного момента. Гостям будет очень сложно добиться положительного результата в игре с «Валенсией».

Ставка: Победа «Валенсии» за 1.70.

«Эвертон» — «Вест Хэм»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

После трёх побед подряд, включая кубковый успех над представителем третьего дивизиона, «Эвертон» оказался в затяжной безвыигрышной полосе. Нулевая ничья с «Астон Виллой» выглядела скорее упущенной возможностью, учитывая форму соперника. Поражение в дерби от «Ливерпуля» можно объяснить высоким классом и удачей лидера чемпионата, но вылет из Кубка лиги от аутсайдера «Вулверхэмптона» стал тревожным сигналом. У Дэвида Мойеса было достаточно времени, чтобы сделать выводы перед встречей с «Вест Хэмом».

Дэвид Мойес возглавлял «Вест Хэм» более четырёх лет и привёл команду к победе в Лиге конференций-2023. Однако спустя год клуб расстался с тренером после девятого места в чемпионате. Теперь у него есть шанс взять реванш. Дополнительный козырь «Эвертона» — новый стадион, где команда провела три матча и не пропустила ни разу.

Серия из пяти поражений в шести матчах стоила работы Грэму Поттеру. Руководство быстро нашло замену: команду возглавил Нуну Эшпириту Санту, недавно покинувший «Ноттингем Форест».

Главная головная боль нового тренера — линия защиты. 13 пропущенных мячей за пять туров — худший показатель в АПЛ. Даже в кубковой игре с «Вулверхэмптоном», занимающим последнее место, команда пропустила трижды. Скорее всего, в предстоящей встрече клубам удастся обменяться голами.

Ставка: Обе забьют за 1.83.

Общий коэффициент — 5.47.