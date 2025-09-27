В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Англии, России и Италии

«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии

«Брентфорд» выглядит более уверенно в кубковых встречах, чем в чемпионате. Несмотря на то, что жеребьёвка сводила «пчёл» исключительно с клубами Премьер-лиги, они сумели пройти два раунда Кубка лиги.

А вот в АПЛ старт получился куда слабее: всего одна победа в пяти турах — над «Астон Виллой», которая сейчас борется за выживание. Тем не менее, стоит отметить и ничью с «Челси», вырванную на 93-й минуте. Остальные три игры на выезде завершились поражениями, хотя без разгромов.

После поражения в манчестерском дерби (0:3) разговоры об уходе Рубена Аморима усилились, но успех над «Челси» (2:1) помог сбить волну критики. Да, удаление в составе соперника сыграло на руку «Манчестер Юнайтед», но даже при равных составах команда сумела сохранить преимущество. Это была всего вторая победа клуба в пяти турах, но она позволила вернуть уверенность в собственных силах.

Мейсон Маунт и Матеус Кунья, пропустившие дерби из-за повреждений, уже вернулись на поле и сыграли против «Челси», выйдя на замену. В матче с «Брентфордом» их появление с первых минут выглядит вполне вероятным. В то же время оборонительные проблемы остаются: Лисандро Мартинес по-прежнему в лазарете, а Каземиро не сыграет из-за дисквалификации.

Ставка: «Брентфорд» не проиграет за 1.81.

«Ростов» — «Краснодар»

Футбол. Чемпионат России

В 10-м туре РПЛ внимание болельщиков будет приковано к южному дерби. Хотя «Ростов» занимает лишь 11-е место в таблице, команда в последних турах показывает достойный футбол.

«Краснодар» же неделю назад потерпел второе поражение в чемпионате. Дома «быки» считались фаворитами в матче с «Зенитом», но уступили 0:2. При этом результат получился обидным: подопечные Мурада Мусаева заметно превзошли соперника по количеству ударов и показателю xG, однако не сумели реализовать созданные моменты.

У «Краснодара» есть привычка правильно реагировать на неудачи. В прошлом сезоне разгром от «Зенита» (1:4) команда закрыла серией из трёх побед, а в этом чемпионате после поражения от «Локомотива» последовали четыре успешных тура подряд. Такой настрой говорит о чемпионских амбициях. Букмекеры также склоняются к успеху гостей.

Прогнозы и ставки на футбол

«Ростов» после ухода Валерия Карпина продолжает играть в свой привычный футбол и сохраняет статус крепкого середняка. Последний раз команда проигрывала ещё 17 августа. С тех пор ростовчане трижды сыграли вничью и одержали одну победу.

Мурад Мусаев умеет настраивать своих игроков на дерби: последние четыре южные дуэли остались за «Краснодаром». Всё это делает гостей фаворитами и в предстоящем матче.

Ставка: Победа «Краснодара» с нулевой форой за 1.52.

«Ювентус» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии

За последнюю неделю «Ювентус» провёл три по-настоящему тяжёлых матча. 13 сентября туринский клуб дома одолел «Интер» со счетом 4:3. Через несколько дней туринцев ожидало сражение с «Боруссией» Дортмунд в Лиге чемпионов, которое завершилось вничью 4:4.

На фоне эмоциональных матчей туринцы подошли к встрече с «Вероной» не в лучшей форме. Уже на 19-й минуте Консейсау вывел «Юве» вперёд, однако Орбан сравнял счёт перед перерывом, а во втором тайме гости не раз угрожали воротам Ди Грегорио. Итог — ничья, которая оставила вопросы по поводу стабильности команды.

У «Аталанты» тоже выдалась напряжённая неделя. После уверенной победы над «Лечче» (4:1) коллектив из Бергамо отправился в Париж, где потерпел разгромное поражение в Лиге чемпионов от «ПСЖ» (0:4). Тем не менее Иван Юрич не стал драматизировать неудачу, и уже в следующем туре его команда разгромила «Торино» со счетом 3:0.

Очные встречи подтверждают: соперничество «Ювентуса» и «Аталанты» в последние годы стабильно радует результативностью. В прошлом сезоне туринцы неожиданно уступили дома 0:4, а в Бергамо команды сыграли 1:1. Скорее всего, в предстоящем матче команды забьют минимум два гола.

Ставка: ТБ 2 за 1.50.

4.12 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий прогноз — 4.12.