В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Франции, Испании и Португалии

«Страсбур» — «Марсель»

Футбол. Чемпионат Франции

«Страсбур», вернувшийся в еврокубки, старается доказать, что прошлогодний успех был не случайным. Команда Лиама Росеньора уверенно начала новый сезон: прошла квалификацию Лиги конференций, выбив «Брондбю», и в Лиге 1 одержала четыре победы в пяти турах, деля лидерство с грандами — «ПСЖ», «Монако» и «Лионом».

«Страсбур» забивает в каждом матче чемпионата. Росеньор сделал ставку на коллективную игру: нет одного ярко выраженного лидера атаки, футболисты взаимозаменяемы и отлично дополняют друг друга. Так, в последнем туре капитан Эмануэль Эмега вышел лишь со скамейки, но именно он забил решающий мяч. Отлично вписался в систему и арендованный у «Алавеса» аргентинец Хоакин Паничелли, ранее выступавший в Сегунде.

Провансальцы стартовали не лучшим образом: команда здорово выглядит дома, но крайне неудачно играет на выезде. В первом туре «Олимпик» проиграл «Ренну», после чего в коллективе произошел конфликт Рабьо и Роу — оба вскоре покинули клуб.

На «Велодроме» результаты впечатляют: крупные победы над новичками Лиги 1 и успех в матче против «ПСЖ». Однако на чужих полях команда потерпела три поражения подряд. Всё это отражение стиля Де Дзерби. «Марсель» старается контролировать мяч и навязывать свою игру, но на выезде отсутствие «плана Б» приводит к потерям очков.

Ставка: Обе забьют за 1.65.

«Жирона» — «Эспаньол»

Футбол. Чемпионат Испании

Впервые за долгое время именно «Эспаньол» подходит к дерби в статусе фаворита. Команда Маноло Гонсалеса набрала 11 очков и занимает четвёртую строчку, в то время как «Жирона» с двумя баллами идёт последней и отстаёт от спасительного 17-го места всего на одно очко.

После ухода Янхеля Эрреры, Мигеля Гутьерреса и Ладислава Крейчи «Жирона» переживает один из худших стартов в Примере с момента возвращения в элиту. За шесть туров клуб набрал только два очка — благодаря ничьим с «Сельтой» (1:1) и «Атлетиком» (1:1). Эти результаты скорее можно считать удачей, так как соперники создавали гораздо больше моментов.

Остальные матчи закончились разгромами: 1:3 от «Райо Вальекано», 0:5 от «Вильярреала», 0:2 от «Севильи» и 0:4 от «Леванте». Позиции главного тренера Мичела всё более шаткие — он уже рассматривается как один из главных кандидатов на скорую отставку.

Прогнозы и ставки на футбол

«Эспаньол» уверенно начал сезон: всего одно поражение (0:2 от «Реала» в Мадриде), три победы и две ничьи. Среди громких успехов — виктории над «Атлетико» (2:1) и «Осасуной» (1:0). В матче с «Валенсией» (2:2) команда была близка к победе, но чудо-сейв Агирресабалы в компенсированное время спас соперника.

«Эспаньол» умеет играть и первым номером, и вторым, но чаще выбирает оборонительный стиль с акцентом на контратаки и стандарты. Три гола уже были забиты после розыгрыша угловых и штрафных. «Жироны» даст сопернику пространство для быстрых атак, чем «Эспаньол» наверняка воспользуется.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.90.

«Бенфика» — «Жил Висенте»

Футбол. Чемпионат Португалии

Прошлый месяц выдался насыщенным и не самым удачным для «Бенфики». Команда дважды оступилась в национальном первенстве, в результате чего пока занимает лишь третье место. В Лиге чемпионов случился болезненный сюрприз — поражение от «Карабаха» (2:3). Ранее у «Бенфики» появился новый главный тренер. Команду возглавил легендарный Жозе Моуринью.

Против «Жил Висенте» «Бенфике» не помогут Александер Ба, Ману Силва и Брума. Восстановление первых двух затянулось после тяжёлых травм, а Брума в нынешнем сезоне ещё не выходил на поле.

На «Эштадиу да Луж» «Бенфика» крайне редко теряет очки: всего два поражения в чемпионате за последние полтора года.

«Жил Висенте» приятно удивляет. После шести туров команда идет на 4-м месте в таблице. Особенно впечатлила победа над «Брагой», где «Жил Висенте» не уступил сопернику ни в одном компоненте. Если такой уровень удастся сохранить, то коллектив вполне может замахнуться на еврокубковую зону.

У «Жил Висенте» нет кадровых проблем с составом. Летом клуб лишился своих ключевых атакующих игроков, однако замена нашлась быстро. Форвард Пабло забивает регулярно — по голу в пяти из семи последних встреч. В обороне же выделяются Элимби Жилберт и Баути: именно их связка позволила сохранить ворота «сухими» в четырёх матчах подряд.

Личные встречи — явно не в пользу гостей. В восьми последних играх «Жил Висенте» лишь раз победил.

Ставка: Обе не забьют за 1.66.

5.20 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий прогноз — 5.20.