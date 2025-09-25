В очередном экспрессе рассмотрим матчи Лиги Европы и чемпионата Испании

«Астон Вилла» — «Болонья»

Футбол. Лига Европы

Прошлый еврокубковый сезон «Астон Вилла» провела в Лиге чемпионов и даже добралась до стадии плей-офф, где уступила будущему триумфатору турнира — «ПСЖ». Бирмингемцы сумели выиграть домашнюю встречу 3:2 и имели все шансы добиться более крупного результата, однако Джанлуиджи Доннарумма несколько раз спас парижан от неминуемых голов. Под руководством Унаи Эмери «Астон Вилла» подняла планку настолько высоко, что болельщики уже подзабыли времена неудач.

Сейчас «вилланы» переживают спад в национальном первенстве. Испанскому наставнику предстоит выстроить подготовку так, чтобы команда смогла провести достойный матч против «Болоньи», не потеряв свежести к встрече с «Фулхэмом», которая состоится через два дня.

Итальянский клуб также играл в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, но выступил куда менее ярко. В Серии А дела у «Болоньи» также не задались, однако камбэк удался в Кубке Италии: в финале команда сенсационно обыграла «Милан» и завоевала трофей. Именно эта победа смягчила критику и снизила давление на игроков и тренера.

Букмекеры логично считают «Астон Виллу» фаворитом встречи. Однако, учитывая проблемы англичан в атаке и осторожную тактику обеих команд, матч может получиться закрытым и с небольшим количеством голевых моментов.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.85.

«Лилль» — «Бранн»

Футбол. Лига Европы

После первых четырёх туров чемпионата Франции «доги» считались самой результативной командой лиги. Брюно Женезьо сумел выстроить атакующую модель без привычного лидера — Джонатана Дэвида, покинувшего клуб летом.

В стартовых матчах «Лилль» разошёлся миром с «Брестом» (3:3), добыл важную победу над «Монако» (1:0), разгромил в гостях «Лорьян» (7:1) и справился с «Тулузой». Успешно вернулся во Францию после американского этапа карьеры Оливье Жиру — на его счету два гола. Однако в последнем туре команда провалилась: в северном дерби «Ланс» оказался сильнее со счётом 3:0.

В чемпионате Норвегии-2024/25 «Бранн» стал серебряным призёром. Теперь командой руководит исландец Фрейр Александерссон, и при нём клуб из Бергена идёт на третьем месте, отставая на шесть очков от «Будё-Глимт» и «Викинга», но имея игру в запасе. При этом наряду с хорошими матчами случаются провалы: поражения 0:3 от «Будё-Глимт», «Мольде» и «Фредрикстада».

Прогнозы и ставки на футбол

Травмированных немного. Полузащитники Никлас Йенсен Вассберг и Закариас Опсаль не входят в основу, а единственная серьёзная потеря — правый вингер Ульрик Матисен.

В семи последних встречах с участием «Бранна» забивалось не менее трёх мячей. Норвежская лига славится атакующим стилем и раскрепощённым футболом. Всё говорит о том, что игра с «Лиллем», у которого серьёзные проблемы в обороне, получится результативной и зрелищной.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.66.

«Овьедо» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании

«Овьедо» крайне неудачно начал сезон: в пяти турах команда потерпела четыре поражения и одержала одну победу — над «Реалом Сосьедад» (1:0). Самым болезненным стал матч против «Реала» (0:3), где «Овьедо» фактически вышел играть на удержание, не пытаясь что-то менять даже после пропущенных мячей.

Главная проблема команды — впереди. В пяти турах «Овьедо» забил всего один мяч. Средний показатель по ударам — 7.2 за матч, что является худшим результатом Примеры.

После не самого убедительного старта (две победы и ничья в трёх первых матчах) и жёсткой критики со стороны Ханси Флика, «Барселона» набрала мощный ход. После паузы на сборные команда разгромила «Валенсию» (6:0), обыграла «Ньюкасл» в гостях (2:1) и легко справилась с «Хетафе» (3:0).

Ламин Ямаль, пропустивший последние матчи из-за проблем с пахом, должен вернуться в общую группу и готов выйти на замену во втором тайме. А вот Фермин Лопес выбыл минимум на три недели. Кроме того, недоступны Гави, тер Штеген и Алехандро Бальде. В атаке ожидается ротация: Роберт Левандовский дважды подряд выходил в старте, и теперь может остаться в запасе.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.40.

Общий прогноз — 4.29.