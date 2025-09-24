В очередном экспрессе рассмотрим матчи Лиги Европы

«Брага» — «Фейеноорд»

Футбол. Лига Европы

«Брага» традиционно выходит в Европу либо как призёр Примейры (3–5 место), либо как обладатель Кубка Португалии. Этот опыт делает клуб серьёзным соперником для любого гостя, приезжающего в Португалию.

На этот раз испытание предстоит «Фейеноорду», который завершил прошлый сезон в Эредивизи на третьем месте. Голландцы начинали в квалификации Лиги чемпионов, но уступили «Фенербахче» с общим счётом 4:6. В прошлом году роттердамцы дошли до 1/8 финала ЛЧ, где остановились на «Интере», так что переход в Лигу Европы можно считать шагом назад.

В отборе ЛЕ португальский клуб прошёл «Левски», ЧФР «Клуж» и «Линкольн Ред Импс», серьёзные трудности возникли лишь с болгарами. При этом на внутренней арене команда Карлоса Висенса сбавила темп: серия без побед в чемпионате уже достигла четырёх матчей. Для «Браги» предстоящая встреча — шанс прервать спад и подарить болельщикам позитивные эмоции.

«Фейеноорду» поражение в квалификации пошло на пользу: в шести турах Эредивизи подопечные Робина ван Перси потеряли лишь два очка. Учитывая атакующий потенциал обеих команд и нестабильность в обороне, логично предположить, что матч в Португалии получится результативным.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.78.

«Мальмё» — «Лудогорец»

Футбол. Лига Европы

«Мальмё» подходит к старту основного этапа Лиги Европы в непростом эмоциональном состоянии. В минувшие выходные клуб лишился титула чемпиона Швеции — и это произошло за шесть туров до конца сезона, что только подчёркивает масштабы проблем «небесно-голубых». Тем не менее команда уверенно прошла квалификацию: в Лиге чемпионов шведы обыграли «Иберию 1999» и РФШ, но не справились с «Копенгагеном». Зато в плей-офф ЛЕ «Мальмё» без особых проблем разобрался с «Сигмой» — 3:0 дома и 2:0 на выезде.

«Лудогорец» тоже начал сезон нестабильно. В квалификации Лиги чемпионов болгарский клуб с трудом прошёл «Динамо» Минск и «Риеку», а затем закономерно уступил «Ференцварошу». В Лиге Европы «орлы» выбили «Шкендию», сделав это только в дополнительное время ответного матча. Впрочем, по мнению специалистов, состав чемпиона Болгарии заметно сильнее — его рыночная стоимость почти в полтора раза выше, чем у соперника.

Букмекеры считают фаворитом встречи «Мальмё». Но у шведов продолжается серия неудач: поражение от «Юргордена» стало четвёртой подряд осечкой в Аллсвенскан, а надежды на еврокубки следующего сезона практически утрачены.

«Лудогорец» начал новый цикл с португальским наставником Руи Мотой, ранее работавшим в армянском «Ноа». Несмотря на неудачи в чемпионате, главный показатель для него — выступление в Европе. Учитывая разницу в классе составов и текущую форму, можно предположить, что болгарский клуб способен увезти из Швеции достойный результат.

Ставка: Победа «Лудогорца» с форой (+1) за 1.61.

«Бетис» — «Ноттингем Форест»

Футбол. Лига Европы

Прошлый еврокубковый сезон «Бетис» провёл в Лиге конференций и подошёл к турниру максимально серьёзно. Севильцы дошли до финала, где уступили «Челси», но при этом накопили ценный опыт, который сохраняется и сейчас. В новом розыгрыше команда Мануэля Пеллегрини выступает уже на более высоком уровне — в Лиге Европы. Чилийский специалист, работающий с клубом шестой сезон подряд, стабильно удерживает «Бетис» в верхней части таблицы Ла Лиги, не позволяя команде опускаться ниже седьмой позиции.

«Ноттингем Форест» имеет легендарную историю: в XX веке английский клуб дважды побеждал в Кубке европейских чемпионов, предшественнике нынешней Лиги чемпионов. Но серьёзных успехов не было уже три десятилетия. Возрождение связано с Нуну Санту, однако недавно он покинул команду из-за конфликта с руководством.

9 сентября 2025 года новым главным тренером был назначен Анге Постекоглу, недавно уволенный из «Тоттенхэма». Пока смена наставника негативно сказалась на результатах: при австралийце «лесники» проиграли «Арсеналу» и «Суонси», а также сыграли вничью с «Бёрнли».

Букмекеры считают фаворитом «Бетис». Старт Примеры команда провела достойно: в шести турах она потеряла очки лишь против «Атлетика», а в последнем матче уверенно обыграла «Реал Сосьедад» (3:1).

«Ноттингем Форест» же пока не демонстрирует уровня прошлого сезона, когда боролся за место в Лиге чемпионов. С учётом формы и стабильности, именно «Бетис» выглядит более готовым к старту в Лиге Европы.

Ставка: Победа «Бетиса» с нулевой форой за 1.62.

Общий прогноз — 4.64.