В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионате Испании и Кубке Италии

«Леванте» — «Реал» Мадрид

Футбол. Чемпионат Испании. Примера

«Леванте» не лучшим образом начал новый сезон в Примере. Клуб набрал 4 очка в пяти встречах. У «Леванте» одна победа, одна ничья и три поражения.

После трех поражений кряду в Примере «Леванте» смог победить лишь 20 сентября. Команда в гостях разгромила «Жирону». «Леванте» обыграл соперника со счетом 4:0.

«Реал» лидирует в таблице Ла Лиги. Хаби Алонсо отлично справляет со своей работой. В пяти встречах мадридцы набрали максимальное количество очков — 15.

Фаворит должен взять три очка. Возможно, Хаби Алонсо предоставит отдых лидерам «Реала», но на результате данные перестановки не должны отразиться. Гости добьются победы.

Ставка: Победа «Реала» за 1.40.

«Милан» — «Лечче»

Футбол. Кубок Италии

В прошлом сезоне Кубка Италии «Милан» сумел добраться до финала, однако в решающем матче уступил. В новом розыгрыше команда снова попытается завоевать трофей, но говорить о её готовности к этому пока рано. Ближайший соперник — «Лечче», которого россонери уже обыгрывали во 2-м туре Серии А со счётом 2:0. Важно лишь, чтобы излишняя уверенность не сыграла против миланцев.

В 3-м и 4-м турах коллектив Массимилиано Аллегри последовательно победил «Болонью» (1:0) и «Удинезе» (3:0). В последней встрече ярко проявил себя Кристиан Пулишич — оформил дубль и сделал результативный пас.

«Лечче» не может нащупать стабильную игру: старт чемпионата начался с ничьей против «Дженоа» (0:0), после чего последовала серия поражений — от «Милана» (0:2), «Аталанты» (1:4) и «Кальяри» (1:2). Основная проблема — катастрофическая игра в обороне. Плюс команда лишилась главного бомбардира Николы Крстовича и пока не нашла ему замену.

С учётом провалов в Серии А вряд ли «Лечче» станет выпускать оптимальный состав на кубковый матч. Вероятнее всего, Ди Франческо кого-то побережёт, хотя и выбор у него ограниченный. В нынешнем состоянии соперник не способен остановить «Милан».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.60.

«Кальяри» — «Фрозиноне»

Футбол. Кубок Италии

Перед стартом сезона руководство «Кальяри» решило доверить команду Фабио Пизакане. Специалист ранее возглавлял молодежный состав клуба.

Пока эксперимент выглядит удачным: сардинцы начали чемпионат с ничьей против «Фиорентины» (1:1), затем лишь в концовке уступили «Наполи» (0:1), а после добыли две подряд победы — над «Пармой» (2:0) и «Лечче» (2:1).

В Кубке Италии на предыдущей стадии «Кальяри» на своём поле обыграл «Энтеллу» — 2:1 (1:1, победа в серии пенальти).

«Фрозиноне» в новом сезоне Серии B пока не знает поражений. В последнем туре команда дома сыграла вничью с «Зюдтиролем» (2:2). Всего в активе жёлто-синих две победы и два мировых результата при разнице мячей 5:2. На пути к текущему раунду Кубка Италии «Фрозиноне» обыграл на выезде «Монцу» со счётом 1:0.

«Фрозиноне» в нынешнем сезоне демонстрирует надёжную игру в обороне — команда не пропустила в четырёх из пяти матчей. Поэтому, даже обладая преимуществом в классе, «Кальяри» вряд ли сможет легко взломать защитные порядки соперника. Логично предположить, что встреча не будет результативной.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.73.

